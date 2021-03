Oroscopo settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021

Ariete

Un oroscopo di Pasqua davvero promettente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per un rinnovato romanticismo, con i partner pronti anche a lanciarsi in più simpatiche sperimentazioni a livello intimo. Sul fronte professionale, invece, sono in arrivo nuovi progetti.

Toro

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli voluti dagli astri per il periodo pasquale del Toro. La sfera amorosa offre una buona sintonia con il partner, soprattutto sul fronte del dialogo. La sfera più intima risulterà però più spenta rispetto al solito. In ufficio, nel frattempo, meglio non sollevare battibecchi per questioni futili.

Gemelli

Una settimana energica, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. La coppia a Pasqua potrà approfittare di una grande grinta, mentre i single non si lasceranno di certo sfuggire occasioni di conquista. In ambito professionale, invece, prosegue il periodo di grande professionalità.

Cancro

Un oroscopo privo di grandi intoppi, quello voluto dalle stelle per il periodo pasquale del Cancro. La vita di coppia non offre enorme romanticismo ai partner, tuttavia gli innamorati potranno migliorare il loro dialogo reciproco. In ufficio, invece, bisognerà recuperare qualche compito rimasto in sospeso nelle ultime settimane.

Leone

Piccoli miglioramenti in arrivo, quelli voluti dalle stelle per la settimana di Pasqua del Leone. L'ambito amoroso si rivela di certo più grintoso rispetto al solito, grazie anche a una migliore comunicazione fra gli innamorati. In ambito professionale, tuttavia, bisognerà prestare ancora attenzione ai pagamenti e alle entrate.

Vergine

Pasqua senza grandi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo ai partner, tuttavia vi sarà la possibilità di risolvere un piccolo battibecco recente. Sul lavoro, nel frattempo, è necessario limitare la propria tendenza alla pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo decisamente interessante, quello offerto dagli astri per la settimana pasquale della Bilancia. L'ambito amoroso si caratterizza per una buona grinta fra i partner, anche se servirà maggiore impegno sul fronte del romanticismo. In ufficio, nel frattempo, sono in arrivo delle nuove gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dai pianeti a Pasqua per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia offre degli spazi di sperimentazione più intima, ma bisognerà impegnarsi maggiormente nel dialogo. In ambito professionale, invece, ci si potrà occupare di questioni più creative.

Sagittario

Settimana promettente, quella in arrivo a Pasqua per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso offre un abuona intimità fra i partner, più inclini all'ascolto reciproco ma anche a una sperimentazione più maliziosa. La vita professionale sarà invece caratterizzata da nuove entrate economiche.

Capricorno

Sette giorni un po' rallentati, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo nel periodo pasquale per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non offre grande grinta agli innamorati, ma migliora sensibilmente la qualità del dialogo reciproco. Sul fronte professionale, invece, ci potrebbero essere questioni burocratiche da risolvere.

Acquario

Un oroscopo senza grandi preoccupazioni, quello offerto dalle stelle per la pasqua degli Acquario. La vita di coppia si rivela molto maliziosa, con i partner pronti a lanciarsi in mille sperimentazioni. In ufficio, invece, prosegue il momento fortunato anche dal punto di vista economico.

Pesci

Settimana rilassata, quella prevista dagli astri per il periodo pasquale dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona sintonia agli innamorati, con la possibilità di risolvere un piccolo e recente battibecco. In ambito lavorativo, nel frattempo, spazio a una grande creatività.