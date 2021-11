Oroscopo settimana dal 29 novembre al 5 dicembre 2021

Ariete

Un oroscopo intrigante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non appare particolarmente romantica, eppure non mancheranno momenti di grintosa passione. In ufficio, nel frattempo, arrivano conferme e piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma con qualche ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa appare un po' addormentata, senza grandi slanci passionali fra i partner, pur non mancando piccoli momenti romantici. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario prestare attenzione alle spese.

Gemelli

Sette giorni di alti e bassi, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non appare molto romantica, ma vi sarà spazio per una buona sperimentazione intima. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, spazio a nuovi progetti: la creatività è ai massimi livelli.

Cancro

Un oroscopo ricco di emozioni, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela decisamente maliziosa, anche se forse non particolarmente romantica. In ambito professionale, invece, si potrà concludere un progetto ormai attivo da parecchio tempo.

Leone

Sette giorni di media intensità, quelli garantiti dagli astri ai nati nel segno del Leone. La vita amorosa non appare particolarmente romantica, ma vi è ampio spazio per la sperimentazione di nuove fantasia. Sul lavoro, nel frattempo, iniziano a intravedersi nuovi obiettivi, che verranno raggiunti ne 2022.

Vergine

Settimana abbastanza tranquilla, quella garantita dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa può approfittare di un buon romanticismo, che permetterà ai partner di superare anche qualche battibecco recente. In ufficio, nel frattempo, bisogna evitare le discussioni con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo tranquillo, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno della Bilancia. La vita sentimentale si rivela maliziosa e famelica, ma i partner dovranno investire maggiormente nell'ascolto reciproco. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana molto energica, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa è dettata da un grande ritorno della passione, con una sperimentazione fra gli innamorati che non avrà pari. In ambito lavorativo, tuttavia, bisognerà evitare di dimostrarsi troppo aggressivi con colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni pomettenti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. Sul fronte lavorativo, invece, è arrivato il momento di approfittare di alcune conferme.

Capricorno

Un oroscopo molto romantico, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia regala una grande intesa fra i partner, pronti anche a fare un passo importante per la loro relazione. In ufficio, tuttavia, non bisognerà pretendere troppo da colleghi e superiori.

Acquario

Sette giorni molto tranquilli, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivela molto maliziosa e curiosa, tanto che i partner si lasceranno andare a lunghi momenti di passione. In ambito professionale prosegue invece il momento fortunato, con tante gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana tranquilla, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia garantisce un buon romanticismo fra i partner, anche se potrebbe mancare la scintilla della passione. Sul fronte lavorativo, invece, è meglio puntare sulla creatività.