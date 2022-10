Oroscopo settimana dal 3 al 9 ottobre 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivela decisamente passionale e vi saranno anche delle sorprese per i single in cerca di avventure, tuttavia potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. Sul lavoro, bisogna difendere le proprie idee.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre un buon romanticismo ai partner, anche se i momenti di passione potrebbero risultare poco fantasiosi. In ufficio, nel frattempo, bisognerà evitare facili discussioni con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana energica, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si rivela molto grintoso, forse fin troppo sbilanciato sul versante più passionale del rapporto. In ambito lavorativo, invece, sarà la creatività ad avere la meglio.

Cancro

Un oroscopo mediamente gradevole, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello promesso dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non è particolarmente romantica, serve puntare maggiormente sul dialogo. In ambito lavorativo, nel mentre, meglio evitare discussioni per questioni banali.

Leone

Settimana promettente, quella concessa dai pianeti ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si rivela molto grintosa, con i partner pronti a mettere in pratica qualche fantasia a lungo rimasta nascosta. In ufficio, invece, il momento è perfetto per vagliare un aumento di stipendio o una piccola promozione.

Vergine

Sette giorni sereni, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si caratterizza per grandi momenti di passione, ma non mancherà il romanticismo. In ambito lavorativo, invece, sarà necessario limitare la proverbiale pignoleria del segno.

Bilancia

Un oroscopo altalenante, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si caratterizza per una buona energia fra i partner, con anche la possibilità di sperimentare qualche nuova fantasia. In ufficio, tuttavia, qualche intoppo quotidiano potrebbe aumentare il nervosismo.

Scorpione

Sette giorni di media intensità, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, nel mentre, è necessario porre le basi per un nuovo progetto.

Sagittario

Settimana di alti e bassi, quella concessa dalle stelle ai nati nel segno del Sagittario. Le coppie potranno approfittare di una buona comunicazione, ma potrebbe mancare un po' di grinta, soprattutto sul versante più passionale del rapporto. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare piccole novità.

Capricorno

Un oroscopo più rilassato del solito, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non è ancora particolarmente passionale, ma non mancheranno brevi momenti di romanticismo. Sul fronte professionale, invece, bisognerà limitare le discussioni con colleghi e collaboratori.

Acquario

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia offre una media intesa fra i partner, con momenti però di improvvisa e gratificante passione. In ufficio, nel frattempo, bisogna recuperare qualche compito rimasto a lungo in sospeso.

Pesci

Settimana senza troppi intoppi, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. Le coppie non incontrano particolari problemi, anche se il rapporto potrebbe risentire di una fantasia meno accesa rispetto al solito. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario prestare attenzione alla correttezza di alcune scelte.