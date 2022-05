Oroscopo settimana dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Ariete

Un oroscopo energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia segna un piccolo rallentamento rispetto alle scorse settimane, con un calo del romanticismo che tuttavia non avrà grande impatto sui partner. In ambito lavorativo, invece, potrebbero essere in arrivo delle gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni molto interessanti, quelle volute dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per un rinnovato romanticismo, con i partner pronti anche a decisioni importanti per la loro relazione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero arrivare dei nuovi progetti.

Gemelli

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di momenti di improvvisa passione. Sul fronte lavorativo, invece, ancora spazio a una grande creatività.

Cancro

Un oroscopo in blando miglioramento, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia si rivela più piacevole e maliziosa, ma fra i partner non mancheranno comunque dei piccoli battibecchi. In ufficio, nel frattempo, è arrivato il momento di inaugurare nuovi progetti.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, ma senza grandi preoccupazioni, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa non offre una grande intesa fra i partner, tuttavia vi saranno degli spazi per una sperimentazione più passionale. In ambito lavorativo, nel frattempo, è necessario recuperare qualche compito rimasto in sospeso.

Vergine

Settimana in buona ripresa, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia assicura un maggiore romanticismo, con i partner pronti anche a un dialogo reciproco più proficuo. Sul fronte professionale, nel mentre, è utile migliorare la comunicazione con colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo forse un po' noioso, ma privo di grandi intoppi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, anche gli slanci più passionali potrebbero essere ridotti. Migliore l'ambito lavorativo, dove potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni lenti, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non appare eccessivamente romantica e anche la passione potrebbe apparire altalenante. Sul fronte professionale, invece, una rinnovata grinta permetterà di raggiungere un importante traguardo.

Sagittario

Settimana senza troppo stress, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre una media intesa fra i partner, anche se forse troppo sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, ritorna una buona creatività.

Capricorno

Un oroscopo in lenta ripresa, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso si rivela più romantico rispetto al solito, con i partner pronti anche a migliorare la qualità delle loro conversazioni. Sul fronte professionale, nel mentre, spazio a nuove opportunità.

Acquario

Sette giorni mediamente calmi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non risulta eccessivamente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di una spiccata passione. In ufficio, nel frattempo, il momento è florido per nuovi investimenti lavorativi.

Pesci

Settimana decisamente tranquilla, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia appare più romantica rispetto al solito, ma il grande cambiamento sarà in un rinnovato dialogo fra i partner. In ufficio, nel frattempo, arrivano conferme da colleghi e superiori.