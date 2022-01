Oroscopo settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non offre un grande romanticismo, tuttavia dalla Luna arriva qualche momento di passione in più, soprattutto per i single in cerca di divertimento. In ufficio, invece, spazio a nuovi progetti.

Toro

Sette giorni abbastanza stabili, quelli offerti dai Pianeti per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa offre un buon romanticismo, tuttavia molto si può ancora fare sul versante più passionale del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, è meglio tenere a bada la propria aggressività.

Gemelli

Settimana altalenante, quella suggerita dalle stelle per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non regala momenti di grande intimità fra i partner, anche se la comunicazione è in netto miglioramento. Più possibilità sul fronte professionale, dove si potrà mettere alla prova la propria creatività.

Cancro

Un oroscopo un po' complesso, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia risulta abbastanza noiosa, sia sul fronte della comunicazione con il partner che sul versante più passionale del rapporto. In ambito professionale, nel frattempo, potrebbero arrivare delle piccole novità.

Leone

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa richiede più attenzione alle necessità del partner, soprattutto sul versante dell'ascolto. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare delle medie gratificazioni economiche.

Vergine

Settimana promettente, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno della Vergine. La sfera di coppia regala un buon romanticismo e, fatto non meno importante, un'inedita passione. Sul fronte professionale bisognerà però prestare attenzione, perché si rischia di essere troppo pignoli nei confronti di colleghi e superiori.

Bilancia

Un oroscopo un po' statico, quello suggerito dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare del tutto entusiasmante, con qualche piccola incomprensione che potrebbe coinvolgere i partner. In ambito professionale, tuttavia, si apre la possibilità di pensare a un nuovo progetto.

Scorpione

Sette giorni maliziosi, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa regala dei momenti di passione, tuttavia i partner dovranno investire anche sul dialogo. In ufficio, nel mentre, è il momento di recuperare un progetto rimasto a lungo chiuso in un cassetto.

Sagittario

Settimana mediamente tranquilla, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre una buona capacità comunicativa ai partner, tuttavia potrebbe mancare quella nota romantica in più. Sul fronte professionale, invece, utile sarà cercare nuove alleanze con colleghi e superiori.

Capricorno

Un oroscopo molto prolifico, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre momenti di importante romanticismo, ma anche la grinta giusta per affrontare la passione con uno slancio diverso. In ufficio bisogna invece prestare attenzione al rapporto con colleghi e superiori, per evitare lunghe discussioni.

Acquario

Sette giorni mediamente tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa non ha grandi momenti di passione, ma non vi sono nemmeno particolari litigi fra i partner. Più interessante è il fronte lavorativo, con diverse novità in arrivo.

Pesci

Settimana rilassata, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si rivela romantica e maliziosa, con i partner pronti anche a lanciarsi in momenti di intensa passione. In ufficio, invece, è arrivato il momento di sfoderare la propria creatività.