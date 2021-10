Oroscopo settimana dal 4 al 10 ottobre 2021

Ariete

Un oroscopo ancora complesso, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La sfera amorosa segna un primo miglioramento, con il ritorno di un buon romanticismo fra i partner, ma la malizia appare ancora latitante. In ufficio, invece, è tempo di cominciare nuovi progetti.

Toro

Sette giorni mediamente rilassati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita di coppia assicura una buona intesa fra i partner, anche se non vi sarà molto spazio per la sperimentazione in camera da letto. In ambito professionale, nel frattempo, bisogna prestare attenzione al rapporto con colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana ancora intrigante, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso offre ancora grande passione, ma il romanticismo potrebbe cominciare a vacillare. Sul fronte professionale, invece, si potrà sfruttare una grande creatività.

Cancro

Un oroscopo mediamente tranquillo, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non offre grandi momenti romantici, ma vi sarà la possibilità di sperimentare qualche inedita fantasia. In ufficio, nel frattempo, è utile non dimostrarsi troppo aggressivi.

Leone

Sette giorni ancora promettenti, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre un rinnovato romanticismo, a cui si aggiungerà un'inedita passione. Più complessa la vita in ufficio, dove bisognerà prestare attenzione alle spese.

Vergine

Settimana di alti e bassi, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa non offre un incredibile romanticismo, ma fra i partner non mancheranno dei piccoli momenti di passione. Sul fronte lavorativo, nel mentre, bisogna tenere a bada gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo ancora energico, quello proposto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia si rivela estremamente passionale, con i partner pronti ad abbandonare vecchie remore e a lanciarsi nella sperimentazione. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Scorpione

Settimana di alti e basti, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia non mancheranno dei momenti di energica malizia. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare maggiore attenzione alle spese.

Sagittario

Sette giorni di miglioramento, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa offre un rinnovato romanticismo, utile anche a risolvere qualche battibecco recente con il partner. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non offre una grande passione ai partner, i quali potranno però migliorare la comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, è necessario recuperare qualche vecchio progetto.

Acquario

Sette giorni decisamente rilassati, quelli promessi dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si rivela decisamente passionale e maliziosa, con i partner pronti a realizzare fantasie per troppo tempo taciute. In ambito professionale, invece, arrivano nuove entrate.

Pesci

Settimana mediamente tranquilla, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia regala piccoli momenti di romanticismo, ma non mancheranno nemmeno dei battibecchi. In ufficio, invece, spazio a nuovi progetti.