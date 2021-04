Oroscopo settimana dal 5 all'11 aprile 2020

Ariete

Un oroscopo decisamente promettente, quello che le stelle hanno voluto regalare ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per un ottimo romanticismo, un alleato che spingerà molti innamorati a passi importanti. Sul fronte lavorativo, invece, migliora la comunicazione.

Toro

Settimana abbastanza tranquilla, ma non priva di interessanti sorprese, quella in arrivo per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa assicura una buona passione per i partner, mentre i single si sentiranno più coraggiosi per lanciarsi nella conquista. Qualche freno sul lavoro, dove bisognerà evitare battibecchi per questioni futili.

Gemelli

Sette giorni molto energici, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa si rivela molto passionali, ma non mancheranno nemmeno momenti di delicato romanticismo. In ufficio, nel frattempo, giungono delle soddisfacenti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo un po' rallentato, quello suggerito dagli astri per i nati nel segno dei Cancro. La sfera di coppia non si caratterizzerà per un grande romanticismo, anche perché i partner rischiano di essere in disaccordo su numerose questioni. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, sarà necessario recuperare qualche arretrato di troppo.

Leone

Settimana in deciso miglioramento, quella offerta dalle stelle per i nati nel segno del Leone. Il romanticismo invade la sfera amorosa, così come non accadeva ormai da diverse settimane: vi saranno anche novità per i single alla ricerca di una dolce metà. Qualche intoppo ancora in ufficio, dove bisognerà prestare attenzione alle spese.

Vergine

Sette giorni rallentati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offre momenti di spiccato romanticismo, anche se non mancheranno delle piccole incursioni nella sfera della passione. Sul fronte professionale, invece, meglio evitare l'eccesso di critiche verso colleghi e superiori.

Bilancia

Oroscopo un po' frenato, ma senza grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel segno della Bilancia. La vita amorosa si caratterizza per un dialogo un po' claudicante, anche se non mancheranno dei momenti di buona intimità. Migliori le possibilità in ufficio, poiché un aumento potrebbe ormai essere vicino.

Scorpione

Settimana neutra, ma senza grandi possibilità di recupero, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia non garantisce quella grinta a cui il segno è abituato, anche se il dialogo con il partner rimarrà di buon livello. In ufficio, nel frattempo, meglio non esasperare colleghi e superiori.

Sagittario

Sette giorni di ottime prospettive, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa offre un agrande passione fra i partner, ma non mancheranno momenti di più intimo romanticismo. In ambito professionale, invece, arrivano buone notizie sul fronte dei compensi.

Capricorno

Sette giorni abbastanza rilassanti, ma senza la possibilità di sedersi sugli allori, quelli in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La sfera di coppia non appare eccessivamente passionale, ma non mancheranno dei momenti di intimità fra i partner. Sul lavoro, nel frattempo, meglio non lanciarsi in compiti dalle elevate responsabilità.

Acquario

Un oroscopo ancora promettente, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia promette faville, sia sul fronte del romanticismo che su quello della più fisica intimità. In ambito professionale, nel mentre, continua il periodo di buone gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana un po' stanca, ma non priva di piccole soddisfazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'amore appare distratto, forse poco comunicativo, anche se non mancheranno dei fugaci momenti di passione. In ambito professionale, invece, qualche intoppo verrà superato in modo brillante.