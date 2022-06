Oroscopo settimana dal 6 al 12 giugno 2022

Ariete

Un oroscopo grintoso, quello voluto questa settimana dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita amorosa appare forse un po' troppo sbilanciata sul versante più passionale del rapporto, tuttavia i partner sapranno ritagliarsi anche momenti di profonda intimità. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni romantici, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita di coppia si caratterizza per un'ottima intesa mentale fra i partner, pronti anche a scelte molto importanti per il loro rapporto. In ufficio, nel frattempo, è necessario prestare più attenzione alle scadenze e ai compiti di routine.

Gemelli

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa si rivela molto maliziosa, con i partner pronti anche a sperimentare delle fantasie inedite. Sul fronte professionale, nel mentre, il momento è perfetto per dedicarsi a compiti più creativi e per progettare nuovi traguardi.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dagli astri ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia può approfittare di un medio romanticismo, ma fra i partner potrebbero verificarsi dei piccoli battibecchi. In ufficio, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni per questioni futili.

Leone

Sette giorni interessanti, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa è in netto miglioramento, sia per l'intesa delle coppie consolidate che per i single in cerca di fugaci avventure. In ambito lavorativo, nel mentre, è arrivato il momento di porre le basi per un nuovo progetti.

Vergine

Settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela mediamente romantica, ma fra i partner potrebbe mancare quello slancio passionale in più. Sul lavoro, invece, è giunto il momento di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso.

Bilancia

Un oroscopo un po' rallentato, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non garantisce un'enorme intesa fra i partner, forse distratti da altre questioni quotidiane. In ambito professionale, invece, bisognerà evitare di farsi guidare dagli istinti nelle decisioni.

Scorpione

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con margini di miglioramento, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia assicura una media intesa fra i partner, forse eccessivamente sbilanciata sul fronte più malizioso del rapporto. In ufficio, nel mentre, meglio non provocare colleghi e superiori.

Sagittario

Settimana serena, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si rivela malizioso e passionale, sia per le coppie consolidate che per i single alla ricerca di avventure di una notte sola. Sul fronte lavorativo, potrebbe arrivare una conferma da tempo attesa per un progetto.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia può approfittare di un medio romanticismo, ma il versante più passionale del rapporto rischia di apparire troppo noioso. Nel frattempo, in ufficio è necessario recuperare dei lavori rimasti a lungo in sospeso.

Acquario

Settimana tranquilla, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si rivela maliziosa e giocosa, ma fra i partner potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. Sul fronte professionale, invece, si chiuderà finalmente un progetto su cui da tempo si investe tempo e denaro.

Pesci

Sette giorni rilassanti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa appare romantica e i partner potranno approfittare di una buona comunicazione, tuttavia il versante più passionale del rapporto potrebbe apparire spento. Sul lavoro, invece, potrebbero arrivare delle gratificazioni economiche.