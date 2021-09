Oroscopo settimana dal 6 al 12 settembre 2021

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, anche se non mancheranno dei momenti di intensa passione. Sul fronte professionale, invece, potrebbero essere in arrivo delle importanti novità.

Toro

Settimana intrigante, quella garantita dagli astri per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa offre una buona intesa fra i partner, soprattutto sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, tuttavia, bisognerà imparare a gestire le tensioni fra colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni promettenti, quelli promessi dai pianeti per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo, con i partner pronti anche a lanciarsi in nuove sperimentazioni intime. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è giunto il momento di approfittare della massima creatività.

Cancro

Un oroscopo senza grandi intoppi, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. la sfera amorosa si rivela molto famelica e maliziosa, ma potrebbe mancare quel pizzico di romanticismo in più. In ufficio, nel mentre, meglio non sollevare discussioni per questioni futili.

Leone

Sette giorni di alti e bassi, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia offre un medio romanticismo, utile ai partner anche per risolvere qualche battibecco recente. In ambito professionale, invece, bisogna prestare particolare attenzione alle spese.

Vergine

Settimana grintosa, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso si caratterizza per un'inedita passione, che si manifesterà con il desiderio di sperimentare maggiormente con il partner. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è meglio mantenere a bada la propria pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo decisamente promettente, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia è avvolta da un ottimo romanticismo, che permetterà ai partner di progettare grandi passi per la loro relazione. In ufficio, nel frattempo, potrebbero giungere notizie in merito a contratti e stipendi.

Scorpione

Sette giorni mediamente tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non offre degli enormi slanci romantici, ma non mancherà il desiderio di sperimentare sul fronte più intimo del rapporto. In ufficio, nel frattempo, bisogna recuperare qualche arretrato.

Sagittario

Settimana senza troppi intoppi, ma nemmeno enormi sorprese, quella in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre una buona intesa fra i partner, i quali si sentiranno più romantici rispetto al solito. In ambito professionale, invece, è giunto il momento di pianificare un nuovo progetto.

Capricorno

Un oroscopo di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita amorosa non si rivela particolarmente romantica, mentre i single potranno approfittare di qualche notte decisamente maliziosa. In ufficio, nel frattempo, è meglio tenere a bada la propria aggressività.

Acquario

Sette giorni fortunati, quelli promessi dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia può approfittare di un buon romanticismo, anche se ai partner sarà richiesto di migliorare il loro dialogo. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare importanti gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana un po' rallentata, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. Il romanticismo potrebbe apparire assente all'interno delle coppie consolidate, mentre i single potrebbero lanciarsi nella passione. In ambito professionale, invece, utile sarà dimostrarsi assertivi verso colleghi e superiori.