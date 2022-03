Oroscopo settimana dal 7 al 13 marzo 2022

Ariete

Un oroscopo in netta ripresa, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia migliora con un romanticismo più diffuso, anche se fra gli innamorati non mancheranno dei momenti più maliziosi. In ufficio, invece, bisogna premiare le idee più vincenti.

Toro

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Toro. La vita amorosa non appare particolarmente romantica, ma i partner potranno comunque approfittare di una buona capacità di dialogo. Sul fronte professionale, invece, spazio ai nuovi progetti.

Gemelli

Sette giorni interessanti, quelli promessi dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa offre una più spinta malizia fra i partner, pronti a sperimentare delle inedite fantasie. In ambito lavorativo, nel frattempo, bisogna lasciare spazio alla creatività.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non regala un grande romanticismo agli innamorati, i quali saranno forse distratti da altre questioni quotidiane. In ufficio, nel mentre, meglio non dimostrarsi troppo aggressivi.

Leone

Sette giorni un po' raffermi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso non appare né romantico né malizioso, con i partner forse stanchi della solita routine quotidiana della coppia. Sul fronte professionale, invece, potrebbero arrivare novità in fatto di contratti.

Vergine

Settimana un po' noiosa, ma priva di grandi preoccupazioni, quella in arrivo per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non si rivela particolarmente romantica, anche se gli innamorati potranno comunque approfittare di qualche momento di passione. In ufficio, nel frattempo, meglio limitare la propria proverbiale pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo interessante, quello offerto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa regala momenti di maggiore romanticismo al partner, che potrebbero anche tradursi in una maggiore sperimentazione maliziosa. In ufficio, nel mentre, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana di media intensità, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. Nella coppia non mancheranno i battibecchi, soprattutto a causa dell'incapacità di riconoscere i propri errori. Sul fronte professionale, invece, meglio non dimostrarsi troppo distratti.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno del Sagittario. La sfera di coppia regala un maggiore romanticismo, così come il desiderio di fare un passo importante per il proprio rapporto. In ufficio, nel frattempo, spazio a una buona creatività.

Capricorno

Un oroscopo di rallentamenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia è ancora piacevole, ma il romanticismo potrebbe venir meno a causa dei mille impegni quotidiani dei partner. In ambito professionale, invece, è meglio evitare conflitti con colleghi e superiori.

Acquario

Settimana decisamente promettente, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa ritorna a essere sia piccante che romantica, un momento intrigante che caratterizzerà sia le coppie consolidate che le nuove conoscenze. Sul fronte professionale, invece, spazio a nuovi progetti.

Pesci

Sette giorni fortunati, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia è mediamente gradevole, anche se potrebbe mancare uno slancio più malizioso fra i partner. Più soddisfacente è l'ambito lavorativo, dove incominceranno ad arrivare delle importanti gratificazioni economiche.