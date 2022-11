Oroscopo settimana dal 7 al 13 novembre 2022

Ariete

Un oroscopo mediamente tranquillo, senza particolari scossoni, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrebbe rivelarsi molto maliziosa ma, al contempo, i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte del romanticismo. In ufficio, invece, bisogna puntare su progetti più creativi.

Toro

Settimana un po' complessa, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa non appare particolarmente romantica e i partner sono chiamati a migliorare la comunicazione reciproca. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è necessario evitare battibecchi con colleghi e superiori.

Gemelli

Sette giorni ancora energici, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa offre una buona grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più passionale della coppia. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di pensare a nuovi progetti.

Cancro

Un oroscopo abbastanza tranquillo, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia regala un medio romanticismo, ma non vi sarà un particolare desiderio di lanciarsi nella passione. In ambito professionale, nel mentre, bisogna migliorare il rapporto con colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni abbastanza interessanti, ma senza enormi novità, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera amorosa appare tranquilla, senza grandi discussioni fra i partner, tuttavia l'ambito più malizioso del rapporto apparirà poco appagante. Sul fronte lavorativo, invece, arrivano nuovi progetti.

Vergine

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per un medio romanticismo, grazie anche al maggiore dialogo presente fra i partner. Sul fronte professionale, nel mentre, sarà necessario prestare molta attenzione alle spese.

Bilancia

Un oroscopo senza grandi intoppi, quello offerto dai pianeti ai nati nel segno della Bilancia. La sfera sentimentale si rivela mediamente romantica, ma è forse l'ambito più passionale del rapporto che regalerà le maggiori soddisfazioni. Qualche rallentamento in ufficio, invece, dove bisognerà trovare un nuovo equilibrio con colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni molto intensi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia si rivela estremamente passionale, con i partner pronti a lanciarsi nelle più svariate fantasie, ma non mancheranno anche momenti più romantici. Sul fronte lavorativo, invece, è necessario cercare nuovi obiettivi.

Sagittario

Settimana non troppo energica, ma priva di grandi ostacoli, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita amorosa non appare molto grintosa, poiché i partner devono migliorare il loro dialogo reciproco. In ufficio, nel frattempo, è giunto il momento di puntare maggiormente sulla creatività.

Capricorno

Sette giorni abbastanza tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non offre grande malizia, mentre all'orizzonte si intravedono dei momenti di piacevole romanticismo. In ambito professionale, invece, è necessario evitare litigi e battibecchi.

Acquario

Un oroscopo abbastanza rassicurante, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa non offre momenti di grande romanticismo, ma non mancheranno incontri più passionali, soprattutto per i single in cerca di avventure. Sul lavoro, invece, potrebbero arrivare piccole gratificazioni economiche.

Pesci

Settimana promettente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia si caratterizza per un medio romanticismo, anche se i partner dovranno puntare maggiormente sulla comunicazione. In ambito professionale, invece, sono in arrivo delle importanti occasioni.