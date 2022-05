Oroscopo settimana dal 9 al 15 maggio 2022

Ariete

Un oroscopo molto interessante, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza per un rinnovato romanticismo, con i partner pronti anche a passi importanti per la loro relazione. In ambito lavorativo, invece, comincia un periodo fortunato e ricco di guadagni.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma privi di grandi novità, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non risulta particolarmente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di una buona grinta reciproca. In ufficio, nel frattempo, è meglio non sollevare discussioni per questioni futili.

Gemelli

Settimana intrigante, quella offerta dagli astri ai nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa offre una grande malizia, ma non mancheranno anche momenti più dolci e profondi fra i partener. Nel mentre, la vita lavorativa riserverà alcune positive sorprese in fatto di contratti.

Cancro

Sette giorni un po' rallentati, ma non eccessivamente preoccupanti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non regala un grande romanticismo, i partner potrebbero lanciarsi in qualche battibecco di troppo. In ambito professionale, invece, bisognerà lasciarsi guidare dalla razionalità anziché dagli istinti.

Leone

Settimana in deciso miglioramento, quella offerta dalle stelle ai nati nel segno del Leone. La vita amorosa regala una migliore intesa fra i partner, sia sul versante romantico che su quello più fisico del rapporto. Sul lavoro, invece, potrebbe giungere una piccola gratificazione economica.

Vergine

Sette giorni abbastanza stabili, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli in arrivo per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso non offre una grande intesa fra i partner, ma non si avvistano grandi discussioni all'orizzone. In ambito professionale, tuttavia, meglio non dimostrarsi eccessivamente pignoli.

Bilancia

Un oroscopo poco ricco, ma non troppo noioso, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo fra i partner e anche i single non avranno grandi possibilità di conquista. In ufficio meglio non soffocare le idee di colleghi e superiori.

Scorpione

Sette giorni sereni, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non appare eccessivamente romantica, ma fra i partner non mancherà di certo la malizia e la passione. Sul fronte professionale, nel mentre, spazio ad attività più creative.

Sagittario

Una settimana soddisfacente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso si caratterizza per un maggiore romanticismo fra i partner, così come per una rinnovata voglia di sperimentazione intima. Sul lavoro, invece, vi sarà la possibilità di avviare un nuovo progetto.

Capricorno

Un oroscopo un po' statico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non sembra garantire una grande intesa fra i partner, pur in assenza di grandi discussioni. Sul fronte lavorativo, nel mentre, meglio non dimostrarsi troppo aggressivi nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Settimana promettente, quella concessa dagli astri ai nati nel segno dell'Acquario. La vita amorosa si rinnova sia dal punto di vista romantico che da quello passionale, con dei partner pronti al riavvicinamento. Sul fronte professionale, nel frattempo, sono in arrivo delle gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa offre una buona comunicazione fra i partner, ma potrebbe mancare quello slancio malizioso in più. In ufficio, invece, meglio recuperare qualche questione rimasta in sospeso.