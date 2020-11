Oroscopo settimana dal 9 al 15 novembre 2020

Ariete

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia apparirà poco romantica, con qualche intoppo sul fronte comunicativo fra i partner. Maggiore grinta invece sul lavoro, dove si potranno raggiungere buone soddisfazioni.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non offre una grande capacità di dialogo fra i partner, anche se non mancheranno dei momenti passionali. In ufficio, è bene prestare attenzione all'interazione con i colleghi.

Gemelli

Settimana interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita amorosa offre dei momenti di interessante romanticismo e di maliziosa sperimentazione, anche per i single in cerca di avventure. In ufficio, tuttavia, non bisognerà dimostrarsi troppo aggressivi.

Cancro

Un oroscopo di piccole sfide, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa si caratterizza per una buona capacità comunicativa con il partner, ma potrebbe mancare uno slancio passionale in più. Sul fronte professionale, invece, è giunto il momento di prestare attenzione alle proprie finanze.

Leone

Sette giorni senza grandi intoppi, quelli previsti dagli astri per i nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso si caratterizza per un buon romanticismo fra i partner, ma non mancheranno nemmeno occasioni di incontro per i single. Sul lavoro, tuttavia, bisognerà prestare maggiore attenzione alla comunicazione con gli altri.

Vergine

Settimana mediamente serena, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si caratterizza per una buona intesa fra i partner, anche se il versante passionale del rapporto potrebbe apparire dormiente. In ufficio, spazio invece alla creatività.

Bilancia

Un oroscopo molto promettente, quello garantito dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa si rivela decisamente romantica, con i partner pronti a rafforzare le fondamenta del loro rapporto. In ufficio serve però maggiore grinta, anche per risolvere alcuni intoppi recenti.

Scorpione

Settimana energica, quella predetta dagli astri per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso sarà avvolto da nuove energie, che potrebbero manifestarsi anche con una maggiore sperimentazione fisica tra i partner. Sul fronte professionale, nel frattempo, fortunate saranno le attività che si basano sulla comunicazione.

Sagittario

Sette giorni di alti e bassi, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia diventa più interessante, sia con un buon romanticismo fra i partner che con una maggiore capacità di sperimentazione per i single. Più rallentato l'ambito lavorativo, dove vi saranno alcuni intoppi da superare.

Capricorno

Una settimana mediamente tranquilla, quella offerta dai pianeti per i nati nel segno del Capricorno. L'ambito amoroso non apparirà eccessivamente appassionante, ma non dovrebbero palesarsi grandi conflitti fra i partner. Sul fronte professionale, invece, giungeranno delle importanti conferme.

Acquario

Un oroscopo all'insegna dei buoni sentimenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. Nella vita di coppia non mancheranno romanticismo e passione, anche se i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte della comunicazione. In ufficio, nel frattempo, spazio ai compiti più creativi.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia non sarà colpita da grandi conflitti, anche se romanticismo e passione potrebbero apparire più dormienti rispetto al solito. In ambito professionale, invece, è giunto il momento di dimostrare le proprie doti oratorie.