Oroscopo settimana dall'1 al 7 febbraio 2021

Ariete

Un oroscopo davvero avvincente, quello previsto questa settimana dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia assicurerà grande romanticismo ai partner, grazie anche a una rinnovata comunicazione. In ufficio, invece, potrebbero arrivare novità in tema di contratti.

Toro

Sette giorni tranquilli, ma privi di grandi novità, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso non assicura un grande romanticismo, tuttavia non mancheranno momenti di inedita passione. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non dimostrare troppa aggressività.

Gemelli

Settimana rinvigorente, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La sfera amorosa appare sia romantica che maliziosa, non mancherà infatti la possibilità di sperimentare nuove fantasie. In ambito lavorativo, nel frattempo, emergeranno grandi qualità creative.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa non appare eccessivamente romantica, tuttavia qualche possibilità di conquista sarà garantita ai single in cerca di divertimenti. In ufficio, nel mentre, bisogna mantenere il massimo della calma.

Leone

Settimana ancora rallentata, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La sfera relazionale non offre grandi slanci romantici oppure passionali, poiché i partner si devono impegnare sul miglioramento della loro comunicazione. In ufficio, nel frattempo, bisogna dedicarsi alle piccole routine quotidiane.

Vergine

Sette giorni abbasstanza tranquilli, ma privi di grandi slanci, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia si rivela abbastanza calma, ma ai partner sarà richiesto di puntare maggiormente sulla comunicazione. Sul fronte professionale, invece, privilegiati saranno i compiti più pratici.

Bilancia

Un oroscopo promettente, quello voluto dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso migliora sensibilmente, con gli innamorati pronti a lanciarsi in dialoghi profondi e a concedersi maggiormente al romanticismo. Sul fronte professionale, invece, arrivano piccole gratificazioni economiche.

Scorpione

Settimana senza troppi intoppi, ma forse non ancora al massimo delle energie, quella suggerita dagli astri ai nati nel segno dello Scorpione. La vita di coppia appare serena, tuttavia potrebbe mancare quello slancio passionale che da sempre caratterizza il segno. In ufficio, nel frattempo, le condizioni non appaiono ideali per richiedere un aumento.

Sagittario

Sette giorni sereni e rilassati, quelli che i nati nel segno del Sagittario si apprestano di vivere. La sfera amorosa non prevede grandi intoppi, grazie a un rinnovato romanticismo fra i partner. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero giungere nuove proposte: meglio valutarle attentamente, senza farsi guidare dall'istinto.

Capricorno

Settimana un po' stanca, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. Dopo un lungo periodo di fortuna, è giunto il momento di impegnarsi maggiormente nella coppia, soprattutto sul fronte del dialogo. In ambito lavorativo, invece, è meglio evitare discussioni per questioni futili.

Acquario

Nuovo oroscopo fortunato, quello voluto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. Un grande romanticismo invade la coppia, pronta anche a lanciarsi in una simpatica sperimentazione passionale, trovando così nuove fantasie. L'ambito professionale si caratterizza invece per buone gratificazioni economiche.

Pesci

Sette giorni mediamente tranquilli, privi di grandi turbamenti, quelli sufferiti dai pianeti ai nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso è sereno, ma forse poco passionale: è infatti necessario migliorare il dialogo con il partne. Sul lavoro, invece, meglio non sminuire le proprie qualità.