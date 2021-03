Oroscopo settimana dall'1 al 7 marzo 2021

Ariete

Un oroscopo abbastanza soddisfacente, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello in arrivo per i nati nel segno dell'Ariete. In ambito amoroso i partner dovranno impegnarsi a raggiungere un miglior dialogo, ma non mancheranno degli improvvisi momenti piccanti. In ufficio, invece, spazio a nuovi progetti.

Toro

Sette giorni in ripresa, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa migliora sensibilmente, grazie a un rinnovato romanticismo e a una migliore capacità di comunicazione. Sul fronte lavorativo, tuttavia, non bisognerà fare perdere la pazienza a colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana senza grandi scossoni, ma forse non al massimo delle proprie possibilità, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia rivela dei momenti passionali, ma il dialogo potrebbe apparire più noioso rispetto al solito. Sul fronte lavorativo, invece, sono in arrivo importanti gratificazioni economiche.

Cancro

Un oroscopo di piccoli miglioramenti, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita di coppia offre una maggiore comprensione reciproca fra i partner, nonché dei momenti di divertente sperimentazione. In ufficio, però, vi sono ancora degli ostacoli da superare.

Leone

Una settimana di piccole novità, quella in arrivo per i nati nel segno del Leone. La vita amorosa richiede ai partner ancora un grande impegno, soprattutto sul fronte della comunicazione reciproca. In ufficio, nel frattempo, l'impegno recente potrebbe essere riconosciuto anche con un piccolo incremento di stipendio.

Vergine

Sette giorni un po' frenati, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia appare infatti confusa, con i partner poco romantici e forse distratti rispetto alle reciproche esigenze. In ambito professionale, nel frattempo, sarà sempre necessario evitare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo tranquillo, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La sfera amorosa procede senza grandi intoppi, tuttavia il romanticismo potrebbe apparire più latitante rispetto al solito. Molte le novità sul fronte professionale, anche a livello di gratificazioni economiche.

Scorpione

Sette giorni in netta ripresa, quelli voluti dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La coppia ritrova la sua passione, con i partner pronti a lanciarsi in numerose sperimentazioni maliziose. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, è tempo di puntare maggiormente sulla comunicazione.

Sagittario

Settimana neutra e priva di grandi intoppi, quella proposta dai pianeti ai nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa richiede una maggiore attenzione alle esigenze del partner, tuttavia non mancheranno soddisfacenti momenti passionali. In ufficio, nel frattempo, si concretizza un nuovo progetto.

Capricorno

Sette giorni di alti e bassi, quelli previsti dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. Migliora sensibilmente la vita amorosa, con i partner pronti a concedersi a un migliore dialogo e a simpatici momenti di intimità. Sul lavoro, tuttavia, bisognerà evitare atteggiamenti dispostici verso colleghi e superiori.

Acquario

Un oroscopo ancora rilassato, quello previsto dagli astri per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia rallenta, richiedendo ai partner un maggiore ascolto reciproco, anche per alimentare la fiamma della passione. Sul fronte professionale prosegue invece il momento fortunato, con nuove entrate in arrivo.

Pesci

Settimana molto promettente, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno dei Pesci. La sfera amorosa procede a gonfie vele, poiché i partner potranno approfittare di un grande romanticismo e di improvvisi momenti di passionale. In ufficio, invece, nessun vincolo alla creatività.