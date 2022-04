Oroscopo settimana dall'11 al 17 aprile 2022

Ariete

Un oroscopo di Pasqua interessante, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizzerà per una buona grinta fra i partner, soprattutto sul fronte più passionale del rapporto, anche se potrebbe mancare un po' di romanticismo. In ufficio, nel frattempo, meglio evitare discussioni per questioni futili.

Toro

Sette giorni mediamente tranquilli, ma non ancora al massimo delle proprie possibilità, quelli garantiti dalle stelle ai nati nel segno del Toro. La vita amorosa risulta abbastanza romantica, ma mancherà uno slancio più passionale in più. In ambito professionale, nel frattempo, meglio porre le basi per nuovi progetti.

Gemelli

Settimana ancora serena, quella offerta dai pianeti ai nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppia regala una grande intesa fra i partner, anche se molto deve essere ancora fatto sul fronte della comunicazione. In ambito professionale, nel mentre, potrebbe essere in arrivo una piccola promozione.

Cancro

Un oroscopo pasquale di alti e bassi, quello previsto dagli astri per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa non vedrà grandi intoppi, soprattutto sul fronte più romantico del rapporto, ma servirà più ascolto reciproco. In ufficio, invece, sarà necessario rispettare maggiormente l'opinione di colleghi e superiori.

Leone

Sette giorni in lenta ripresa, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia non regala ancora un grande romanticismo, mentre qualcosa inizia a muoversi sul fronte più passionale del rapporto. La sfera professionale richiede invece maggiore creatività.

Vergine

Settimana abbastanza serena, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella promessa dalle stelle ai nati nel segno della Vergine. La sfera amorosa offre un rinnovato romanticismo, sia per le coppie che per i single alla ricerca di nuove conoscenze. Sul fronte professionale, è sempre meglio limare gli eccessi di pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo di Pasqua abbastanza sereno, quello voluto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia non appare eccessivamente romantica, tuttavia i partner potranno approfittare di una buona intesa intima. In ambito professionale, nel frattempo, utile è cominciare a pensare a nuovi progetti.

Scorpione

Sette giorni un po' rallentati, ma privi di grandi preoccupazioni, quelli in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. La vita amorosa non offre un grande romanticismo, tuttavia fra i partner non mancheranno momenti di intensa passione. In ufficio, nel mentre, utile è pensare a nuovi progetti.

Sagittario

Settimana senza grandi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia non offre momenti particolarmente romantici, sarà invece sbilanciata sul versante più fisico del rapporto. In ambito professionale, invece, potrebbero arrivare delle piccole gratificazioni economiche.

Capricorno

Un oroscopo pasquale di alti e bassi, quello offerto dalle stelle per i nati nel segno del Capricorno. La sfera amorosa non regala grande grinta, anche se fra i partner non mancheranno dei momenti più romantici. Sul fronte professionale, invece, bisognerà incominciare a pensare a un nuovo traguardo.

Acquario

Sette giorni abbastanza rilassati, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia regala una buona intimità fra i partner, anche se molto deve essere ancora fatto sul fronte della comunicazione. In ufficio, nel mentre, non si rilevano particolari intoppi.

Pesci

Settimana entusiasmante, quella prevista dagli astri per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso sarà caratterizzato da una rinnovata grinta, che si manifesterà soprattutto sul versante più fisico del rapporto. La vita professionale, invece, permette di dimostrare le proprie capacità.