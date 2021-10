Oroscopo settimana dall'11 al 17 ottobre 2021

Ariete

Un oroscopo da dedicare alle emozioni, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si rivelerà più romantica rispetto al solito, ma la passione richiede ancora impegno. In ufficio, invece, spazio alla creatività.

Toro

Sette giorni tranquilli, quelli offerti dai Pianeti ai nati nel segno del Toro. La sfera amorosa non offre un grande romanticismo, ma non mancheranno momenti di improvvisa passione. In ambito professionale, nel frattempo, è necessario pensare a un nuovo progetto.

Gemelli

Settimana di alti e bassi, quella in arrivo per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso non offre un grande romanticismo fra gli innamorati, tuttavia, i single potranno spingersi in occasioni maliziose. Sul lavoro, nel frattempo, arrivano novità sul fronte dei contratti.

Cancro

Un oroscopo di media intensità, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Cancro. La vita di coppia non si rivela particolarmente passionale, mentre i partner dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte del dialogo. In ufficio, invece, è tempo di rinnovare le proprie abitudini.

Leone

Settimana abbastanza tranquilla, quella offerta dagli astri ai nati nel segno del Leone. La sfera amorosa si rivela particolarmente maliziosa, con i partner pronti a realizzare delle fantasie per troppo tempo taciute. In ufficio, nel frattempo, meglio limitare le spese.

Vergine

Sette giorni moderati, quelli previsti dai Pianeti per i nati nel segno della Vergine. La vita di coppia non offrirà grande sintonia fra i partner, i quali dovranno impegnarsi maggiormente sul fronte del dialogo. In ambito professionale, nel mentre, è necessario limitare la propria proverbiale pignoleria.

Bilancia

Un oroscopo ancora decisamente energico, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia offre una grande passione fra i partner, pronti a dedicarsi a numerosi momenti maliziosi. In ufficio, nel frattempo, si riuscirà a portare a termine un progetto.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, quella voluta dalle stelle per i nati nel segno dello Scorpione. La sfera amorosa non si rivela particolarmente passionale, con i partner che dovranno puntare maggiormente sul dialogo. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, bisogna recuperare dei compiti a lungo procrastinati.

Sagittario

Sette giorni da dedicare ai sentimenti, quelli in arrivo per i nati nel segno del Sagittario. La sfera amorosa si rivela infatti molto romantica, con i partner pronti a fare un passo importante per la loro relazione. Sul fronte professionale, arrivano invece novità in fatto di stipendi.

Capricorno

Un oroscopo un po' raffermo, quello offerto dalle stelle ai nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia non si rivela particolarmente intensa, anche perché i partner sembrano più distratti da questioni personali. L'ambito lavorativo, invece, richiede più impegno nel gestire il rapporto con colleghi e superiori.

Acquario

Settimana fortunata, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. L'ambito amoroso si rivela decisamente passionale, forse un po' troppo sbilanciato sul versante più fisico del rapporto. In ufficio, nel frattempo, vi sono ottime possibilità di ottenere un aumento.

Pesci

Sette giorni mediamente stabili, quelli offerti dagli astri ai nati nel segno dei Pesci. La vita di coppia dona una buona sintonia ai partner, tuttavia sarà necessario migliorare il dialogo. In ambito professionale, invece, è necessario evitare pettegolezzi su colleghi e superiori.