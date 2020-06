Oroscopo settimana dall'8 al 14 giugno 2020

Ariete

Un oroscopo ancora intrigante, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia potrà approfittare di una grande romanticismo, ideale anche per rafforzare il rapporto con la persona amata. In ufficio, invece, sarà necessario prestare maggiore attenzione alla comunicazione.

Toro

Sette giorni mediamente stabili, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. L'ambito amoroso permette di approfittare di una buona sintonia con il partner, utile per iniziare a pensare a un futuro più solido insieme. In ambito professionale, nel mentre, nuovi progetti potrebbero essere in partenza.

Gemelli

Settimana decisamente interessante, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. L'ambito amoroso garantisce una buona sintonia con la persona amata, grazie anche a un romanticismo ormai a livelli massimi. Qualche intoppo in più in ufficio, con possibili battibecchi con colleghi e superiori.

Cancro

Un oroscopo in miglioramento, quello in arrivo per i nati nel segno del Cancro. La sfera amorosa si caratterizza per una rinnovata capacità di comunicazione con il partner, così come anche per una passione inedita. Più difficile procedere sul versante amoroso, dove potrebbero esservi intoppi sul fronte dei pagamenti.

Leone

Settimana mediamente stabile, ma con qualche momento malizioso, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno del Leone. La vita di coppia risulta molto romantica e intima, ma potrebbe palesarsi qualche piccolo battibecco con il partner. In ufficio, invece, è necessario puntare sui compiti più creativi.

Vergine

Sette giorni interessanti, ma con qualche piccola sfida da superare, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno della Vergine. L'ambito amoroso regala una grande passione, utile anche ai partner per lanciarsi nella conquista. Sul lavoro, nel frattempo, si inizia a intravedere un progetto che si concretizzerà con l'autunno.

Bilancia

Settimana senza troppi intoppi, quella prevista dai pianeti per i nati nel segno della Bilancia. L'ambito amoroso garantisce un buon romanticismo con il partner, perfetto anche per pensare a un progetto di coppia futuro. Sul fronte lavorativo, però, non bisogna testare troppo la pazienza di un collega o di un superiore.

Scorpione

Un oroscopo un po' rallentato, ma non per questo preoccupante, quello in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso richiede più attenzione alle esigenze del partner, migliorando la comunicazione e l'ascolto. Sul fronte professionale, nel frattempo, utile sarà mettere in luce le proprie competenze più creative.

Sagittario

Sette giorni forse poco intriganti, quelli voluti dagli astri per i nati nel segno del Sagittario. L'ambito amoroso appare confuso e poco energico, i partner sembrano distratti e poco inclini all'ascolto preciso. Sul fronte lavorativo, nel mentre, non è il momento giusto per avanzare pretese verso colleghi e superiori.

Capricorno

Settimana sempre energica, ma con qualche piccolo ostacolo da superare, quella in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia offre dei momenti di sintonia reciproca fra i partner, ma si dovrà raggiungere una comunicazione più profonda e sincera. In ambito professionale potrebbero giungere nuove gratificazioni economiche.

Acquario

Un oroscopo soddisfacente, quello voluto dalle stelle per i nati nel segno dell'Acquario. La vita di coppia si caratterizza per una buona intimità fra i partner, pronti a trovare modalità innovative per risvegliare la passione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, si inizia a intravedere un progetto che si concretizzerà in estate.

Pesci

Settimana molto energica, quella in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso potrebbe prestarsi a qualche intenso battibecco fra i partner, ma la passione risolverà qualsiasi tipo di conflitto. In ufficio, invece, meglio non prestare troppa attenzione a dicerie e pettegolezzi.