Oroscopo settimana dall'8 al 14 marzo 2021

Ariete

Un oroscopo più piccante del solito, quello proposto dalle stelle ai nati nel segno dell'Ariete. La vita di coppia si caratterizza infatti per una nuova malizia, che coinvolgerà sia le storie ormai consolidate che i single in cerca di avventure. In ambito lavorativo, invece, spazio a gratificazioni economiche.

Toro

Sette giorni romantici, quelli voluti dai pianeti per i nati nel segno del Toro. La sfera amorosa si caratterizza per una grande intesa fra i partner, sia sul fronte emotivo che su quello della comunicazione. In ufficio, nel frattempo, bisogna prestare attenzione alle richieste di colleghi e superiori.

Gemelli

Settimana intrigante, ma forse non al massimo delle proprie possibilità, quella voluta dagli astri per i nati nel segno dei Gemelli. La vita di coppie offre una buona passione fra i partner, ma servirà un maggiore impegno in termini di dialogo. In ambito lavorativo, invece, spazio a una grande creatività.

Cancro

Un oroscopo di alti e bassi, ma anche di buone sorprese, quello previsto dalle stelle per i nati nel segno del Cancro. La vita amorosa regala momenti di intrigante romanticismo fra i partner, ma la comunicazione reciproca richiederà ancora qualche attenzione. Sul fronte lavorativo, nel frattempo, meglio evitare pretese eccessive.

Leone

Sette giorni un po' rallentati, quelli offerti dai pianeti ai nati nel segno del Leone. L'ambito amoroso appare un po' annoiato, senza grandi sorprese passionali, anche se non mancheranno dei fugaci momenti di romanticismo. Sul lavoro, nel mentre, bisogna prestare attenzione alle spese.

Vergine

Una settimana di contrasti, quella prevista dalle stelle per i nati nel segno della Vergine. La pignoleria tipica del segno potrebbe sollevare discussioni all'interno della coppia, soprattutto se si pretenderà di avere ragione a ogni costo. In ambito professionale, nel frattempo, meglio non sollevare polemiche per questioni di poco conto.

Bilancia

Un oroscopo soddisfacente, quello previsto dagli astri per i nati nel segno della Bilancia. La vita di coppia regala dei momenti di interessante passione, ma i partner dovranno anche concentrarsi su questioni più quotidiane del rapporto. In ufficio, invece, arrivano novità e nuovi progetti.

Scorpione

Settimana di alti e bassi, ma senza intoppi eccessivi, quella in arrivo per i nati nel segno dello Scorpione. L'ambito amoroso regala momenti di passione, ma molto deve essere ancora fatto in termini di comunicazione con il partner. Sul fronte professionale, invece, meglio non affidarsi troppo all'istinto.

Sagittario

Sette giorni mediamente tranquilli, quelli previsti dai pianeti per i nati nel segno del Sagittario. La vita di coppia offre una grande intesa fra i partner, più sul versante fisico che su quello mentale della relazione. In ambito lavorativo, invece, potrebbero arrivare novità in materia di compensi.

Capricorno

Un oroscopo un po' rallentato, ma privo di grandi preoccupazioni, quello in arrivo per i nati nel segno del Capricorno. La vita di coppia si caratterizzerà per un buon romanticismo fra i partner, ma qualche battibecco potrebbe generare del momentaneo nervosismo. Sul fronte professionale, invece, non bisogna avanzare pretese eccessive nei confronti di colleghi e superiori.

Acquario

Altra settimana soddisfacente, quella voluta dai pianeti per i nati nel segno dell'Acquario. La sfera amorosa si rivela più passionale del solito, una malizia anche alimentata dall'ottima capacità di dialogo che i partner sapranno dimostrare. Sul fronte professionale, nel frattempo, è giunto il momento di mettere alla prova la propria creatività.

Pesci

Sette giorni soddisfacenti, quelli in arrivo per i nati nel segno dei Pesci. L'ambito amoroso regala un grande romanticismo ai partner, tuttavia i momenti di passione potrebbero apparire discontinui. In ambito professionale, nel mentre, potrebbero arrivare nuove e gratificanti responsabilità.