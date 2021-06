Sconti Prime Day 2021: abbigliamento e accessori per mare e montagna

È arrivato il momento del Prime Day 2021 di Amazon, la due giorni di offerte del colosso della vendita online dedicato ai possessori di un Abbonamento Prime. Perché allora non approfittarne per rifarsi il guardaroba in vista delle vacanze, in particolare con prodotti d'abbigliamento e accessori dedicati al mare o alla montagna?



Il punto di "partenza" è ovviamente scegliere dove andare e, almeno nel caso cui si tratti di montagna, informarsi sulle temperature medie di stagione, per occuparsi dei propri acquisti nella maniera più efficace possibile. Di seguito un excursus tra alcuni capi e accessori per mare e montagna disponibili nel corso di questo Prime Day.

Giacca antivento per escursionismo

Una giacca Little Donkey Andy impermeabile e traspirante, dedicata a tutti coloro che amano le escursioni e le passeggiate in zone collinari o di montagna, anche e soprattutto in vacanza. È unisex, per cui la possono indossare sia uomini che donne, e il fatto che tutte le chiusure siano sigillate la rendono perfetta anche all’eventuale attacco di zecche mentre si esplora la natura. Per il Prime Day è in offerta a 37.59 euro.

Zaino da trekking e alpinismo

Per un viaggio in montagna, non può mancare il giusto zaino, che sia al tempo stesso leggero ma funzionale per contenere tutto l’occorrente. Questo modello a marchio Homiee è appunto spazioso e leggero, ma è anche impermeabile, resistente alla trazione e decisamente comodo. È in offerta a 22.94 euro.

Costume da bagno da uomo

Un costume sobrio, con pantaloncino e quindi adatto a tutti i fisici, con cui andare in spiaggia. Il prodotto, modello Starfish di Hugo Boss, è interamente fatto in poliestere e quindi si può lavare anche in lavatrice. Su Amazon è disponibile a partire da 25.89 euro, a seconda delle taglie.

Costume da bagno da donna

Sexy ma anche adatto a molte fisicità: è il costume intero da donna Sedex, con push up e scollatura a "v" profonda. Il taglio immediatamente sotto al seno e l’incrocio sulla schiena permettono infatti al costume di risultare molto comodo. sia per chi è snella sia per chi è curvy. Le imbottiture sono sottili e morbide e non è previsto ferretto: è completamente composto di nylon e spandex: è in offerta a 17.99 euro.

Bikini

Un costume da bagno in due pezzi dal gusto vagamente vintage: questo bikini Arrigo Bello presenta un reggiseno monospalla, lievemente imbottito e con ferretto, mentre lo slip è a vita bassa. Il costume è composto da nylon e spandex. È un capo decisamente sexy e l’increspatura sul reggiseno lo rende adatto anche a chi possiede un ampio décolleté. Per Prime Day lo si può aver a partire da 25.99 euro.

Ciabatte da mare

Si tratta di ciabatte infradito Hitmars con fibbia regolabile. È un grande classico dell’estate al mare, perché vanno bene sia per la spiaggia che per le passeggiate nel paese turistico che si sta visitando. Le ciabatte possono essere indossate anche molto a lungo, perché comode ed ergonomiche: il tutto a soli 23.19 euro.

Scarpe da immersione

Scarpe Sannax in gomma e tessuto sintetico, pensate a lunghe passeggiate nei boschi che potrebbero richiedere di tanto in tanto un piccolo guado. In altre parole sopportano bene l’umidità senza causare problemi ai piedi e assicurano una buona aderenza al terreno. Anche queste sono completamente unisex e sono dotate di stringhe: il prezzo in sconto è di 31.99 euro.

Coperta indossabile

Coloro che hanno programmato una vacanza in montagna, luogo dalla variabilità meteo molto elevata, potrebbero trovare ottimale questo capo da campeggio: la coperta The Comfy si può indossare, è adatta a tutti i fisici sebbene sia taglia unica, è realizzata in microfibra ed è sia per uomo che per donna. Prime Day la propone a 34.39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione. Scopri di più