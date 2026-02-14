"Space 2000" inaugura a Milano il suo nuovo hub

È stato inaugurato mercoledì scorso, in via Morimondo 26 a Milano, il nuovo spazio di Space 2000: uno showroom di 900 mq, che ospita anche gli uffici, sviluppato su più piani, pensato per accogliere buyer, partner e stakeholder internazionali in un ambiente funzionale e contemporaneo. La nuova sede rappresenta l'evoluzione naturale del progetto avviato con l'acquisizione del marchio Add e conferma la volontà di Space 2000 di rafforzare la propria presenza a Milano, creando un hub strategico per la presentazione, la vendita e lo sviluppo delle collezioni dei brand del gruppo.

Uno spazio che riflette l'approccio industriale e progettuale di Space 2000, dove prodotto, know-how e visione strategica convivono in modo integrato. Il nuovo spazio ospiterà anche il team del marchio Add.

Hanno dichiarato Cristiano e Manuele Musso, Managing Directors di Space 2000 S.p.A.: "È uno spazio che nasce per supportare lo sviluppo dei nostri brand, rafforzare le relazioni con il mercato e dare forma, anche fisicamente, alla nostra visione di piattaforma industriale integrata". Con questo nuovo presidio, Space 2000 consolida il proprio ruolo di player fashion-tech italiano, orientato all'innovazione, alla qualità produttiva e a una visione internazionale, ponendo Milano al centro delle proprie strategie di sviluppo futuro. Space 2000 è una fashion-tech company italiana, proprietaria, tra gli altri, dei marchi Bomboogie e Add, attiva come piattaforma integrata di sviluppo, produzione e distribuzione di brand nel segmento dell'abbigliamento urbano. Il Gruppo opera in Europa e Asia attraverso una rete di canali diretti e indiretti. Nel 2024 il Gruppo ha registrato un fatturato pari a 32 milioni di euro. Per l'esercizio 2025 (chiusura ad aprile) è attesa una crescita compresa tra il 7% e il 10%, con l'obiettivo di raggiungere i 40 milioni di euro entro il triennio, sostenuto da una crescita media annua intorno al 10%.

La performance è supportata dal rafforzamento del canale e-commerce e da un percorso strutturato di trasformazione digitale, che nel 2025 ha incluso il replatforming dell'e-commerce da Magento a Shopify e il potenziamento del digital department. Il Gruppo ha inoltre annunciato un piano di investimenti per circa 5 milioni di euro, destinato in particolare alla realizzazione del nuovo headquarter a Milano, che accentrerà uffici e showroom dei brand del Gruppo. A questo si affianca il rafforzamento del digital department e il lancio, del nuovo sito di Add.

Le priorità strategiche includono il consolidamento del posizionamento dei brand, l'internazionalizzazione, l'ottimizzazione dell'equilibrio qualità-prezzo e lo sviluppo dell'omnicanalità, con l'obiettivo di rafforzare la solidità del Gruppo e ampliare in modo strutturato la base clienti e i mercati di riferimento.