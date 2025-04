A Linate l'hub Easyjet con altre 17 nuove rotte

Ascolta ora 00:00 00:00

Diciassette nuove rotte, da Lisbona a Oslo, passando per Tenerife e Spalato. EasyJet ha inaugurato la sua nuova base all'aeroporto di Linate ieri con il presidente della Regione Fontana, il sindaco Sala, l'ad di Sea Armando Brunini e i vertici della compagnia. La nuova base, operativa già dalla scorsa domenica, collega Milano al resto d'Europa con 22 rotte, di cui 17 nuove, aumentando del 145% le operazioni a Linate rispetto allo scorso anno. Tra le nuove destinazioni 14 non erano servite dall'aeroporto cittadino. Tra queste, Lisbona, Barcellona, Birmingham, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen. Avviati già domenica i due collegamenti giornalieri con Francoforte e Bruxelles. Nelle prossime settimane decolleranno invece i primi voli per le destinazioni estive, quindi ora raggiungibili anche dal centro di Milano, Figari (Corsica), Ibiza, Tenerife e Spalato. Già in vendita ma operativa dall'autunno la rotta per Gran Canaria. Per celebrare l'evento easyJet ha lanciato una promo valida fino a giovedì 3 aprile con 50.000 biglietti scontati fino al 15% per volare da tutti gli aeroporti italiani tra il 22 aprile e il 30 luglio. «L'apertura della nostra nuova base a Linate segna un passaggio storico per easyJet in Italia, rendendola il primo mercato in Europa continentale, e rafforza il nostro impegno nel democratizzare i viaggi aerei», ha dichiarato Kenton Jarvis, ceo di EasyJet. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato l'importanza dei collegamenti aerei per lo sviluppo economico: «EasyJet ha una lunga storia con la Lombardia, con Malpensa come secondo hub più importante dopo Londra. Non c'è dubbio che i collegamenti internazionali favoriscano lo sviluppo economico e occupazionale. La Lombardia è la prima regione per attrattività e una maggiore connettività non può che rafforzare questo primato». Il sindaco Giuseppe Sala, ha evidenziato il ruolo della città come centro economico e turistico in continua crescita: «Milano accoglie persone da tutto il mondo, dai turisti ai professionisti della finanza. Il turismo è ancora in espansione, con una crescita del 6,3 per cento lo scorso anno, e non vediamo segnali di rallentamento. Con cinque aerei in più, 17 nuove destinazioni e 120 nuovi posti di lavoro, questa è una scelta di fiducia importante per il nostro territorio. C'è una cosa che deve mettere tutti d'accordo: il lavoro».

E infatti «l'arrivo di EasyJet a Linate rappresenta un vantaggio concreto per l'aeroporto - ha commentato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Milan Airports - trattandosi di uno scalo con limitazione di movimenti, l'utilizzo di aerei di maggiore capacità e con alti fattori di riempimento consente un impiego particolarmente efficiente degli slot disponibili. EasyJet ha un posizionamento coerente con quello di Linate, grazie al suo modello punto a punto su destinazioni europee».