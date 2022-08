Organizer da viaggio per ottimizzare lo spazio in valigia

Organizzare la partenza per un viaggio regala sempre grandi emozioni e richiede molta energia, da dedicare anche alla preparazione della valigia. Questa attività richiede ordine e capacità organizzativa, soprattutto tenendo conto dello spazio a disposizione e del mezzo di trasporto.

Viaggiando in aereo, ad esempio, è importante verificare le dimensioni del bagaglio ed essere sicuri di poterlo collocare in stiva o in cabina, evitando brutte sorprese al check-in. Per organizzarsi al meglio è importante non attendere l’ultimo minuto e preparare un elenco da spuntare per non dimenticarsi oggetti indispensabili.

Il modo migliore per risparmiare lo spazio in valigia, tuttavia, è procurarsi pratici kit da riporre in valigia in modo da suddividere il contenuto e facilitare la ricerca di indumenti, accessori, scarpe, prodotti beauty e altri oggetti utili, come ad esempio tutto ciò che serve per utilizzare la tecnologia anche in viaggio e in vacanza. Scopriamo insieme i migliori organizer da viaggio Amazon.

Custodia portascarpe

Riporre le scarpe in valigia non è un’impresa facile, soprattutto se non si hanno a disposizione contenitori salvaspazio ad hoc. La custodia portascarpe Wenko Business Premium in robusto poliestere è dotata di 6 pratici scomparti, in grado di contenere fino a 6 paia di scarpe proteggendole da umidità e polvere. È adatta sia in casa sia fuori casa, soprattutto grazie alle comode maniglie che ne rendono facile il trasporto.

Sacchetti salvaspazio da viaggio

Perfetti per ottimizzare lo spazio in valigia e creare ordine, i sacchetti salvaspazio da viaggio Wuzun sono impermeabili e trasparenti, dotati di chiusura a zip resistente. Il kit comprende 25 sacchetti caratterizzati da 5 diverse dimensioni, in grado di contenere indumenti, scarpe, prodotti cosmetici, biancheria e molto altro. Ogni sacchetto, inoltre, ha un foro di sviato in modo da garantire la massima traspirazione e mantenere asciutti gli indumenti.

Organizer impermeabile per valigie

Una valigia ben organizzata è sempre più facile da trasportare e da gestire. Un valido aiuto arriva dai pratici organizer impermeabili di casa Betllemory, un set di 8 contenitori impermeabili alcuni dei quali di forma rettangolare e di varie dimensioni. Dotati di cerniera, vantano un design semplice ma efficace: sono presenti anche un sacchetto per la biancheria e una pochette per i cosmetici e i prodotti beauty.

Borsa porta abiti

Trasportare un completo o un abito elegante può creare non pochi problemi, a meno che non si utilizzi una borsa porta abiti perfetta per riporre gli indumenti alla perfezione. Il kit Ecooe è composto da 2 porse porta abiti (cm 110 x 60), custodie antipolvere realizzate in tessuto di poliestere 420D addensato, resistente e inodore. La tasca frontale trasparente, inoltre, permette di inserire un’etichetta identificativa.

Borsa organizer per accessori elettronici

La borsa organizer per accessori elettronici HCFGS è perfetta per riporre in modo sicuro e ordinato cavi USB, alimentatori, schede di memoria, unità USB, caricabatterie, cuffie ma anche penne e Hard Disk. Le dimensioni, pari a 25 x 18 cm, si adattano a vari tipi di valigia e le robuste tasche a rete facilitano il trasporto degli oggetti, evitando danni causati da possibili urti.