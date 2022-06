Viaggio in aereo. Oggetti immancabili nel bagaglio a mano

L'organizzazione del bagaglio a mano è sempre in cima alle priorità di chi deve fare un viaggio in aereo, a breve o a lungo termine. Sebbene ciascuna compagnia aerea abbia normative precise per quanto riguarda le dimensioni e il peso della borsa o della piccola valigia da portare con sé, alcune regole basilari sono valide sempre.

Conoscere nel dettaglio la lista degli oggetti ammessi e di quelli proibiti, quindi, è indispensabile per evitare di dover eliminare parte del contenuto del bagaglio a mano prima di salire a bordo, durante le operazioni di imbarco. Non sono ammessi oggetti taglienti o infiammabili, così come gas e spray o eccessive quantità di liquido, ad esempio, mentre è possibile portare del cibo, i propri device elettronici e liquidi fino a 100 millilitri per contenitore, senza superare il totale di 1 litro a passeggero.

Per partire tranquilli è molto utile scoprire alcuni prodotti e accessori che non devono mai mancare, in modo da trasformare il viaggio in un’esperienza confortevole.

Cuscino per il collo

Quando si viaggia è molto utile avere a disposizione un pratico cuscino per il collo, perfetto per sostenere la testa e riposare mentre ci si trova a bordo di un’auto, di un treno o di un aereo. La variante Amazon Basics è realizzato in materiale memory foam, dotato di cinghia elastica integrata per fissarlo alla parte esterna del bagaglio a mano.

Porta passaporto da viaggio

Il passaporto deve essere sempre tenuto a portata di mano durante tutte le operazioni che precedono il volo. L’ideale è riporlo all’interno di un porta passaporto da viaggio come il modello Fintie in ecopelle, una custodia protettiva in grado di contenere anche altre carte e documenti.

Power Bank ultrasottile

Il Power Bank rientra tra gli oggetti consentiti da inserire nel bagaglio a mano, uno strumento indispensabile per ricaricare il proprio device elettronico in modo rapido e sicuro. Il Power Bank INIU è ultrasottile, a doppia uscita, dotato del più recente standard di ricarica universale USB-C. Funziona perfettamente con i dispositivi iPhone e Android.

Mascherina per occhi

Durante un volo di molte ore, la luce naturale o artificiale potrebbe impedire di riposare in modo adeguato. Un valido aiuto è dato dalla mascherina per occhi, come il modello Gritin realizzata in tessuto naturale confortevole. È in grado di bloccare completamente la luce e non genera alcuna pressione sugli occhi. Il comfort è dato anche dalla cintura regolabile.

Contenitori da viaggio per liquidi

Piccole quantità di liquido possono essere trasportate anche nel bagaglio a mano, rispettando la normativa della compagnia aerea. Per dosare e riporre i liquidi al meglio è opportuno usare appositi contenitori da viaggio: il kit Morfone si compone di flaconi senza BPA, leggeri e sicuri.

Auricolari bluetooth

Una coppia di auricolari bluetooth è indispensabile per intrattenersi durante il volo, collegandoli al PC, al tablet o allo smartphone. VIIMI propone una coppia di cuffiette bluetooth wireless, dotati di un chip Bluetooth 5.1 per garantire una connessione più stabile e minor consumo energetico durante la trasmissione dei dati.