Viaggiare sostenibile: gli accessori immancabili

Cosa significa viaggiare sostenibile? Rispondere a questa domanda prima di partire per qualsiasi destinazione è fondamentale per essere sicuri non solo di rispettare la diversità di tutti i luoghi visitati ma anche di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale.

Promuovere la sostenibilità anche nel settore del turismo non significa necessariamente optare per un mezzo di trasporto green, come la bicicletta, oppure rinunciare a tutti i comfort organizzando un itinerario a contatto con la natura. Le strategie che ogni individuo può mettere in atto sono numerose, dal preferire mete facilmente raggiungibili al consumo dei prodotti locali, dal rispettare le comunità locali all’informarsi sulle regole per smaltire i rifiuti.

Altrettanto importante è promuovere acquisti consapevoli anche quando si tratta di scegliere di oggetti e gli accessori da portare in viaggio, una strategia che anche attraverso piccoli gesti quotidiani aiuta a programmare un viaggio all’insegna della sostenibilità.

Powerbank solare

Indispensabile per caricare il telefono, la fotocamera o altri device portatili anche fuori casa, il powerbank esiste anche nella versione sostenibile grazie alla dotazione di piccoli pannelli solari. Sfruttando l’energia termica, infatti, il powerbank solare VOOE offre una ricarica rapida grazie a una capacità pari a 26.800 mAh. È dotato di 2 porte USB di tipo “A-Micro”, per caricare 2 dispositivi contemporaneamente.

Borraccia in acciaio Inox

Evitare l’uso di prodotti monouso in plastica è la prima regola per promuovere maggiore sostenibilità e ridurre l’impatto ambientale. Le consuete bottiglie di plastica, ad esempio, possono essere sostituite da pratiche borracce riutilizzabili. La borraccia 24Bottles in acciaio Inox è molto leggera ed ecosostenibile, priva di BPA, ermetica e lavabile, in grado di contenere ogni tipo di bevanda.

Occhiali da sole in legno Woodonly

Anche l’acquisto degli occhiali da sole può rappresentare l’occasione perfetta per pensare alla salute dell’ambiente, ad esempio scegliendo un modello realizzato in legno naturale. Gli occhiali da sole con lenti polarizzate Woodonly, ad esempio, sono unisex e caratterizzati da uno stile retrò molto originale. Punto di forza, inoltre, è la notevole leggerezza che permette di indossarli in modo confortevole.

Spray antizanzare ecologico

Le zanzare sono compagne instancabili delle vacanze estive, al mare e in molti altri luoghi. È possibile tenerle lontane anche senza usare prodotti chimici che possono rivelarsi nocivi per la pelle, soprattutto se l’obiettivo è proteggere i più piccoli. Lo spray antizanzare ecologico Helan è totalmente naturale, realizzato a base di Aloe Vera, lavanda, legno di cedro, citronella, rosa e limone. Privo di parabeni e siliconi, crea una difesa efficace contro le punture di insetto.

Zaino Johnny Urban in PET riciclato

Lo zaino è un valido compagno di viaggio, pratico e facile da trasportare anche durante le escursioni a piedi. Scegliendo il modello Johnny Urban unisex realizzato in PET riciclato, inoltre, si compie un gesto importante per l’ambiente senza rinunciare al comfort e alla comodità. Lo zaino è idrorepellente e capiente, caratterizzato da un materiale sostenibile ottenuto dal riciclo bottiglie di plastica e dotato di un pratico scomparto imbottito perfetto per contenere un PC da 15.6 pollici.