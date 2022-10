Weekend di gusto alla scoperta dell'Italia. I migliori pacchetti vacanza a due

Come unire la passione per i viaggi all’amore per la buona tavola? La risposta sono i pacchetti vacanza, un’idea originale per trascorrere un fine settimana alla scoperta dell’Italia e delle eccellenze enogastronomiche locali.

I cofanetti regalo sono perfetti per organizzare un weekend fuori porta insieme alla persona amata, prenotando un soggiorno in una località a scelta e gustando le specialità della tradizione culinaria del posto. Al soggiorno in hotel, infatti, sono abbinati pranzi e cene da gustare in coppia, scegliendo tra una rosa di ristoranti, agriturismi, masserie e locali tipici e vivendo esperienze indimenticabili.

I pacchetti vacanza possono essere acquistati anche online in pochi click, prenotando facilmente attraverso il proprio pc o smartphone. Una soluzione flessibile e innovativa per organizzare un breve viaggio all’insegna del relax e alla ricerca di nuovi sapori.

Vivabox cofanetto regalo “Viaggiando con gusto”

Il cofanetto regalo Vivabox "Viaggiando con gusto" permette di prenotare un soggiorno scegliendo tra 520 proposte per due persone, scegliendo un hotel a 3 o 4 stelle, oppure resort, agriturismi, tenute. Sono comprese una notte con colazione e cena per 2 persone, con validità pari a 3 anni e 3 mesi dalla data di acquisto. Scopri il prodotto su Amazon.

Smartbox cofanetto regalo “Gusto”

Il cofanetto Smartbox “Gusto” permette di prenotare tra 1010 soggiorni romantici con cena presso agriturismi selezionati e hotel a 3 o 4 stelle. Una notte indimenticabile da completare con la colazione e la cena per 2 persone. È anche un'idea regalo perfetta per una coppia di amici. Ogni cofanetto regalo contiene anche una guida cartacea che illustra una selezione di esperienze fruibili. Scopri il prodotto su Amazon.

Smartbox cofanetto regalo “Alla scoperta del vino”

Il cofanetto Smartbox “Alla scoperta del vino” propone un soggiorno di una o due notti con visita a una cantina o ai vigneti, un’esperienza indimenticabile per gli appassionati del buon bere. Ogni cofanetto regalo contiene anche una guida cartacea che illustra una selezione di esperienze fruibili. Scopri il prodotto su Amazon.

Wonderbox cofanetto regalo “Soggiorno da assaporare”

Il cofanetto regalo Wonderbox “Soggiorno da assaporare” propone un soggiorno in hotel, masserie o agriturismi: una notte con cena e colazione oppure una notte in città d’arte con degustazione e colazione. Valido 3 anni e 3 mesi dalla data di acquisto, il cofanetto permette di vivere un’esperienza all’insegna del relax e alla ricerca di nuovi sapori. Scopri il prodotto su Amazon.