La Lombardia regina della Space economy. "Ogni euro investito, ne genera quattro"

A livello globale, l'economia dello spazio è destinata a raggiungere ricavi per 1.790 miliardi di dollari entro il 2035 e rappresenta uno dei comparti con il più elevato effetto moltiplicatore degli investimenti: secondo l'Esa, ogni euro investito nei programmi spaziali può generare fino a 4 euro di valore economico e attrarre fino a 2,8 euro di investimenti privati.

E in questo settore la Lombardia è leader, visto che nel 2025 l'export regionale ha toccato quote record, con un aumento stimato in un miliardo sull'anno precedente. Sugli 8 miliardi di euro di esportazioni dell'aerospazio italiano nel 2025, circa 3 arrivano dalle oltre 200 imprese lombarde che impiegano 22mila addetti, perimetro che si allarga a 30mila unità guardando all'indotto dei 1.300 fornitori, forte di un portafoglio ordini balzato a 44 miliardi di euro. Di queste aziende, 121 sono socie del Lombardia Aerospace Cluster, associazione nata su iniziativa di 8 imprese del settore e Confindustria Varese che oggi conta anche 4 università e 2 centri di ricerca. "L'aerospazio è essenziale per la competitività industriale, scientifica e tecnologica del nostro territorio. Come Regione lavoriamo per rafforzare il posizionamento lombardo in questa filiera strategica, creando le condizioni per agevolare le sinergie tra imprese, distretti, università e centri di ricerca", ha detto ieri il presidente della Regione Attilio Fontana, intervenendo a Milano agli Stati Generali della Space Economy 2026.

L'evento, promosso dall'intergruppo parlamentare per la Space Economy presieduto dal deputato Andrea Mascaretti (a destra di Fontana nella foto), ha visto anche la partecipazione dei ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti e dell'assessore regionale Guido Guidesi. "Regione inoltre - ha evidenziato Fontana - guarda con interesse alla possibilità che possa nascere sul territorio una Zona di Innovazione e Sviluppo dedicata alla Space economy, con baricentro a Varese, ma con ricadute su tutto il territorio. Una Zis dell'aerospazio consentirebbe di concentrare competenze, imprese, ricerca, infrastrutture, accesso al credito e investimenti in un ecosistema ad alta specializzazione". Fontana ha ricordato anche il progetto avviato con Leonardo che ha portato a implementare il numero di aziende lombarde coinvolte nella progettazione e produzione di componenti destinati agli elicotteri civili.

In Lombardia Varese è la provincia regina: 2,2 miliardi di export, il 75% del totale regionale, con una crescita nel 2025 del 35% secondo l'elaborazione del Centro studi Confindustria Varese, considerando che nell'anno precedente le vendite sui mercati internazionali avevano prodotto 1,5 miliardi. Segue il Milanese: 374,5 milioni di euro, il 115% in più del 2024 (174 milioni).

Terza Bergamo con poco meno di 200 milioni: +77% negli ultimi dodici mesi (112 milioni a fine 2024). Le prime due province per crescita sono state invece Monza e Como. Il territorio monzese è passato da 17 a 63 milioni, con un rimbalzo record dell'export del 256,9%.