Via alla M5 a Monza e finanziamenti per la M1 a Baggio

Semaforo verde al prolungamento della M5 a Monza. Undici nuove fermate (Testi, Rondinella, Crocetta, Lincoln, Cinisello/Monza Bettola, Campania, Marsala, Monza Stazione, Piazza Trento e Trieste, Villa Reale, Ospedale San Gerardo, Monza Polo Istituzionale) che finalmente, dopo anni di stop and go sembrano finalmente più vicine. Ieri la Conferenza unificata Stato-Regioni ha dato il via allo sblocco dei 576 milioni in quota Mit.. E a sorpresa con lo stesso provvedimento sono spuntati ulteriori 78 milioni per il prolungamento della M1: 8 milioni che serviranno per far ripartire i lavori del prolungamento Sesto FS-Monza Bettola (stazione strategica per l'interscambio con la futura M5) e 70 milioni per costruire il deposito Baggio e portare la "rossa" nel quartiere Olmi-Baggio-Valsesia. In questo caso viene spostata una parte dei fondi previsti per il deposito Gallaratese.

Il via libera alla M5 a Monza "è una svolta storica per la città e tutta la Brianza - commenta soddisfatto il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala -. Dopo anni di attese, confronti istituzionali e difficoltà legate ai costi, finalmente si avvicina l'avvio concreto dei lavori". É un'opera che "collegherà Monza a Milano servendo poli fondamentali come l'Ospedale San Gerardo, la Villa Reale, la stazione ferroviaria e vaste aree residenziali e produttive. Un risultato frutto di un importante lavoro istituzionale tra governo, Ministero delle Infrastrutture, Regione, enti locali". Adesso "occorre proseguire rapidamente con gli atti conseguenti e con la pubblicazione del bando". Pende come una spada di Damocle la data del 30 giugno, entro cui deve essere pubblicato il bando di gara per assegnare i lavori entro il 31 dicembre e non incorrere nella sospensione di fondi statali. E serve il via libera da parte della Corte dei Conti, a rischio lungaggini. "Mancano gli ultimi tasselli poi il quadro sarà completo per pubblicare il bando di gara. Il prossimo appuntamento in agenda è l'approvazione da parte della Corte dei Conti nelle prossime settimane - sottolinea non a caso il sindaco di Monza Paolo Pilotto -. Confidiamo che anche questo ultimo passaggio possa essere positivo". La M5 a Monza, ricorda l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi "è finanziata con importanti risorse di Regione, per 293 milioni".