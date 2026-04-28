Madonna e Sabrina Carpenter: l'incontro tra maestra e allieva

Già la copertina vuol dire molto. Su quella che dovrebbe essere la copertina del loro singolo insieme, i volti di Sabrina Carpenter e Madonna (qui nella foto) sono affiancati e volutamente simili, quasi che fosse una incoronazione definitiva, la conferma che Madonna ha trovato l'artista più giovane alla quale affidarsi e affidare definitivamente la propria lezione.

Ricapitoliamo.

Ieri nel tardo pomeriggio italiano è uscito un post di Madonna con una sola frase: "Abbiamo qualcosa da dirvi su questo argomento". L'argomento è il loro primo brano insieme, che si intitolerà Bring your love e uscirà a nome "Madonna & Sabrina". La coppia non è proprio una sorpresa, visto che pochi giorni fa si è esibita, lì sì a sorpresa, sul palco del Coachella Festival di Indio in California dove Madonna si era esibita per l'ultima volta vent'anni fa. Lì hanno cantato insieme Vogue e Like a Prayer nel tripudio di cellulari e, di conseguenza, di commenti in tutto il mondo. La conferma che Madonna è ancora dirompente nonostante qualcuno l'avesse pensionata anzitempo. Deve essere stato anche questo retropensiero ad aver acceso a Madonna qualcosa che forse non ha mai provato o che si era dimenticata di aver provato visto che per decenni è stata la indiscussa numero uno del pop mondiale. Insomma, a quasi 68 anni a Madonna è tornata la fame, la fame di scatenare curiosità, interesse, invidia e maldicenze da primadonna. E la scelta di condividere un brano con un'artista che, come lei, si diverte a provocare e a smontare pregiudizi conferma che Madonna vuol semplicemente ribadire il primato indicando l'erede. Il brano uscirà tra pochi giorni, il 30 aprile e farà boom a bruciapelo.

Insomma un altro passo verso la pubblicazione di Confessions on a Dance Floor: Part II che è stato anticipato dal brano "I feel so free" e che l'altra sera, anche qui a sorpresa, Madonna ha cantato in un locale notturno di Los Angeles, il The Abbey. E che lei abbia iniziato dicendo "ciao ragazzi, mamma è qui per salvarvi" la dice lunga sulla sua ritrovata grinta maliziosa.