Le stragi del 1992 potrebbero avere avuto una «cabina di regia» rimasta finora nell’ombra. Non è l’ipotesi di un magistrato inquirente, ma una delle conclusioni dell’ordinanza con cui la gip di Caltanissetta, Giulia Zappalà, ha respinto la richiesta di arresti domiciliari per Gianni De Gennaro, già capo della Polizia e dei servizi segreti. Per la giudice le indagini, pur non avendo raccolto indizi sufficienti per una misura cautelare, hanno aperto «nuove prospettive sul contesto e sulla possibile cabina di regia dietro le stragi del 1992». E aggiunge un passaggio ancora più delicato: «Resta acquisito» che De Gennaro abbia voluto nascondere agli investigatori qualcosa che lo riguarda «non come privato cittadino, ma come pubblico ufficiale». È qui che la vicenda giudiziaria assume una dimensione che supera la posizione dell’ex capo della Polizia, perché quel qualcosa, secondo la ricostruzione della gip, potrebbe riguardare il controverso ritorno in Sicilia di Salvatore Contorno nel 1989, il suo arresto e i rapporti con gli uomini degli apparati investigativi. Una storia che precede di tre anni gli attentati a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e che incrocia l’attentato dell’Addaura, le lettere anonime del Corvo di Palermo e una stagione di scontri e sospetti dentro le istituzioni.

Il giudice non ritiene dimostrato che De Gennaro abbia cercato di sviare le indagini sulle stragi, ma la sua ordinanza lascia aperto un problema che nessuna polemica politica può cancellare: dopo trentaquattro anni, mentre la magistratura ha accertato uno dei più gravi depistaggi della storia repubblicana, resta ancora da chiarire chi abbia orientato quella falsificazione della verità, quali interessi abbia protetto e fino a quale livello degli apparati dello Stato arrivassero le conoscenze di ciò che stava accadendo. Sono state le intercettazioni, iniziate dopo le perquisizioni nel 2023 alla moglie e alla figlia di Arnaldo La Barbera, a formare quel che sappiamo dell’impianto accusatorio, ancora in parte segreto, dei pm di Caltanissetta. Secondo cui De Gennaro, dopo quelle perquisizioni, avrebbe manifestato non solo una forte preoccupazione, ma anche una vera «ossessione» per Contorno. Tanto da indurlo - per il tramite di due persone di fiducia - a tacere davanti ai magistrati che lo avevano convocato. Per il gip a preoccupare De Gennaro non sarebbero state però le indagini sulle stragi, ma quelle potenziali sul rientro di Contorno in Sicilia, gestito da lui, e che gli venisse «cucita addosso» qualche accusa. Quanto ai documenti che avrebbe distrutto con la complicità di Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis - anche per lei il gip ha rigettato il carcere - «non c’è certezza» sul loro contenuto». Resta il rumore dell’indagine: «De Gennaro è tra coloro che ci sono stati più vicini - si sfoga Tina Montinaro, vedova di Antonio, caposcorta di Giovanni Falcone - La mortificazione più grande è avere creduto in queste persone. Non metto la mano sul fuoco su quello che dice la Procura di Caltanissetta, però se quello che emerge è vero, io non sono solo indignata, ma proprio schifata».