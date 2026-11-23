È il grande depistaggio. Via D’Amelio, le stragi del 92-93, il ritorno del pentito Salvatore Contorno in Sicilia nel 1989, con tanto di licenza di uccidere. Tanti pozzi avvelenati. Gianni De Gennaro non era accusato di aver fabbricato il falso pentito Vincenzo Scarantino, che aveva fatto finire in galera 7 persone innocenti, ma comunque lui, secondo la Procura di Caltanissetta, avrebbe partecipato all’opera di annebbiamento della verità. Verità che ora si cerca di ricostruire.

Quattro sono i capitoli principali di questa storia intricata: la sparizione dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, dopo la sua morte nel luglio ’92; il depistaggio sulla bomba e sulla gestione di Contorno, il ruolo di De Gennaro; infine l’utilizzo di killer neofascisti, insomma la pista nera che i pm di Caltanissetta sembrano ridimensionare.

L’agenda rossa

Sull’agenda scomparsa si entra in un labirinto di rapporti, di relazioni, forse di ricatti incrociati perché un mistero si lega all’altro con un effetto domino formidabile. E un carico impressionante di suggestioni. Sarebbe stato il capo della mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, che oggi non c’è più, a far sparire per ragioni che nessuno ha ancora chiarito gli appunti del giudice. Dopo la morte di Giovanni Falcone, Borsellino accelerò sul dossier mafia - appalti e sarebbe morto per aver imboccato quella pista. Borsellino e Antonio Di Pietro, in piena tempesta Mani pulite, toccano evidentemente in contemporanea alcuni interessi e poteri forti: Di Pietro deve portare di corsa per un certo periodo la famiglia in Sudamerica, Borsellino salta in aria. Ma quel percorso investigativo si blocca, l’agenda non si trova più. E probabilmente chi punta il dito contro i mafiosi sbaglia obiettivo, perché i presunti traditori sono dall’altra parte, nello Stato.

De Gennaro non è accusato direttamente, a quanto si sa, su questo versante: il suo peccato originale, se così si può chiamarlo, è la gestione anomala del pentito Contorno che rientra nel nostro Paese alla fine degli anni Ottanta e gira armato, protetto oltre le regole e la decenza. Il Corvo, nell’estate dei veleni 1989, lancia frecce avvelenate contro De Gennaro e Falcone: avrebbero creato un killer di Stato. L’anonimo si rivela un falso, ma ora quelle affermazioni gravissime ritornano, come spesso accade a Palermo. C’è un patto scellerato’ fra Contorno e pezzi delle istituzioni? È questo il grande sospetto e ora la Procura di Caltanissetta ritiene che ci sia stata una gestione complessiva sconcertante degli uomini e delle indagini.

Il pentito Scarantino

Perché La Barbera convince un picciotto di scarsa caratura come Scarantino ad autocalunniarsi e a fare una serie di nomi che non c’entrano nulla? La fretta di arrivare a una qualche conclusione ? L’ipotesi però ha un respiro corto ed è più logico, anche se più inquietante, immaginare che si sia presa volontariamente la strada sbagliata, quella che portava solo a tenere un grappolo di disgraziati innocenti in cella.

Il depistaggio

Dunque, un reato complessivo, il depistaggio, con tanti nodi da scogliere, tutti collegati fra loro. Il gip di Caltanissetta aveva frenato sulle responsabilità di De Gennaro, negando gli arresti domiciliari, e quindi assestando un colpo alla credibilità dell’inchiesta.

La pista nera

Un altro filone, come accennato, privilegia l’estremismo nero, utilizzato come serbatoio dalla grande criminalità siciliana per firmare i propri orrendi crimini. Ma è uno spunto che Caltanissetta sembra non prendere troppo sul serio, considerandolo con crescente scetticismo.

Certo, lasciano perplesse le perquisizioni che arrivano con tanti anni di ritardo e ci si chiede come si possa ragionevolmente pensare di poter intercettare materiale utile o addirittura prove di manovre oblique compiute alla fine del secolo scorso. De Gennaro esce di scena, il lavoro di scavo proseguirà, anche se è difficile pensare che si possa arrivare ad una verità compiuta su quella tormentatissima stagione.