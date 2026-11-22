Prima ha scritto «diversi» biglietti per i suoi familiari. Poi da solo nella sua casa di campagna in Toscana, con il peso dell’inchiesta di Caltanissetta e le enormi implicazioni per la sua storia di uomo di Stato, ha scelto, a 78 anni, di togliersi la vita con un colpo di pistola. Gianni De Gennaro è stato trovato ieri mattina nella dependance della sua proprietà poco dopo le 9.30. L’arma regolarmente detenuta, era vicino al corpo. L’ex capo della polizia era partito dalla sua residenza nella Capitale nel pomeriggio di venerdì, dopo aver passato la mattinata con il suo avvocato, Franco Coppi. Quando è arrivato nella sua casa in aperta campagna a Magliano, provincia di Grosseto, non ha più risposto al telefono. Alle 21.30 il vicino di casa ha notato la luce della sua stanza accesa, ma non ha sentito alcun rumore, nessun movimento. Ieri mattina i familiari, dopo tentativi di mettersi in contatto con lui, hanno allertato il custode della residenza che ha raggiunto l’abitazione e ha intravisto, da fuori, il corpo senza vita di De Gennaro: «Non ho aperto la porta e non sono entrato, ho subito chiamato i carabinieri».

Anche quel suo rifugio nella Maremma era stato perquisito il 12 novembre dai carabinieri del Ros su delega della Procura di Caltanissetta, che lo indagava per depistaggio sulla strage di via D’Amelio, con la bruciante aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. Il giorno delle perquisizioni in Toscana, il vicino, Gianfranco Ricci, ricorda di aver visto in lui «una persona sofferente, visibilmente provata da questa situazione. Negli ultimi tempi si vedeva che non aveva voglia di sorridere e scherzare, come a volte succedeva». Spesso una volta raggiunta la casa in Toscana «lasciava andare via gli uomini della sua scorta».

Nelle ultime settimane lo «Squalo», il soprannome che lo ha accompagnato negli anni con la sua fama, aveva tagliato rapporti e le tante relazioni che intrecciavano le sue giornate, fatte di riunioni e di incontri da presidente di Eurolink, società controllata da Webuild, e del Centro Studi americani, il suo quartier generale. Comprese le amicizie con uomini delle istituzioni. La Procura di Grosseto, come da prassi, ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ha disposto l’autopsia. Sul posto però è intervenuta anche la procuratrice capo della Direzione distrettuale antimafia di Firenze, Rosa Volpe, che procederà in coordinamento con i colleghi di Grosseto. I magistrati antimafia hanno ritenuto «opportuno intervenire» in questa fase, viene spiegato.

Nella villa Ris e polizia scientifica hanno repertato alcune lettere «di saluto» lasciate da De Gennaro ai suoi familiari, dal contenuto,«inequivocabile», viene riferito, sulle motivazioni del gesto. È stata trovata anche altra documentazione al vaglio dei pm.

I legali di De Gennaro, Franco Coppi e Francesco Bertorotta, guardano in una sola direzione: alla Procura di Caltanissetta e a un’indagine contenente «accuse infamanti gettate in pasto all’opinione pubblica»: «Ieri (venerdì, ndr) abbiamo trascorso l’intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa - spiega Franco Coppi - Evidentemente non ha retto al peso di un’accusa che negava tutto quello che lui aveva fatto nella sua vita. Conoscendolo non sono stupito, la sua è stata una scelta coerente». Per tutta la giornata il lavoro della Procura di Caltanissetta viene travolto dalle critiche, per la formulazione di quell’ipotesi di reato così grave, di cui il gip pochi giorni fa ha sottolineato le lacune indiziarie. Per Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo, sarebbe «responsabile di istigazione al suicidio», per un’inchiesta che «semmai era di competenza di Palermo».

Ieri l’ufficio si è chiuso nel silenzio: «Non è il momento per dichiarazioni da parte nostra», ha commentato il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Due giorni fa, in un’intervista a Repubblica, aveva detto che l’unico obiettivo del pool è «approfondire, senza verità precostituite, aspetti ancora oscuri della stagione delle stragi».