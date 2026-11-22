«Gianni De Gennaro era come Raul Gardini, personalità forti che hanno preferito il suicidio al disonore e all’umiliazione mediatica». L’ex pm Antonio Di Pietro non vuol sentir parlare di «suicidio di Stato», ipotesi suggestiva solo per i media, «ma è criminale pensare che la responsabilità sia della Procura di Caltanissetta».

Conosceva De Gennaro?

«No, ho lavorato più con altri. Il Paese ha perso un servitore dello Stato che ha contrastato prima il terrorismo e poi la mafia. È un riconoscimento che gli va fatto, per rispetto ai familiari a cui sarà crollato il mondo addosso».

Qualcuno dubita si sia ucciso...

«Non credo ai finti suicidi. Dopo aver attraversato anni di successi e di riconoscimenti doveva rendere conto di alcuni fatti controversi che il Paese merita di sapere. C’è una perdita di conoscenza da parte delle Istituzioni che da lui potevano essere attinte, per tutti i ruoli che ha svolto e gli interessi capitali che ha toccato».

Vede analogie con Mani Pulite?

«C’è un parallelismo che si può fare tra Di Gennaro e le motivazioni che hanno portato Raul Gardini a morire: non tanto non voler rispondere alle domande del magistrato ma la disperazione di non voler affrontare l’onta mediatica che sarebbe partita. Gardini mi mandò a dire che avrebbe detto tutto ma non voleva essere umiliato»

C’è già chi accusa la magistratura per la sua morte...

«Il primo appello che faccio è: Non criminalizziamo le istituzioni giudiziarie, men che meno la Procura di Caltanissetta. Ci sono passato già io da queste forche caudine».

Le accuse al procuratore Salvatore De Luca, anche da una parte della magistratura, somigliano alle cattiverie che dicevano su Falcone...

«Ho sentito che il fratello di Paolo Borsellino, Salvatore ha già dato a colpa del suicidio di Di Gennaro alla Procura di Caltanissetta. Ho grande rispetto per le sue battaglie che sta spendendo la sua vita alla ricerca della verità sull’omicidio di suo fratello ma è una calunnia accusare i pm di Caltanissetta di essere stati gli istigatori del suicidio di Di Gennaro. Quei pm stanno solo cercando la verità sulle ragioni per cui Borsellino fu ucciso e più specificatamente sulla scomparsa dell’agenda rossa su cui il giudice Borsellino aveva appuntato tutto quello che stava scoprendo sulle cause della morte del suo amico fraterno Giovanni Falcone».

Di che cosa poteva avere paura De Gennaro?

«Non lo so e non credo che il suo gesto suicidario sia conseguenza della paura. E però con il suo gesto ha lasciato una pagina vuota sulle cause della morte di Paolo Borsellino che è ancora tutta da scrivere».

Lei che idea si è fatto?

«Io sono tra chi ritiene che Borsellino sia stato ucciso perché aveva capito che l’inchiesta mafia-appalti non era una banalissima inchiesta sulla corruzione come è stato volutamente banalizzato per troppo tempo anche da taluni pm della Procura di Palermo».

Chi ha voluto ridicolizzare questa indagine?

«La visione minimalista che è stata data a quell’inchiesta ha di fatto reso invisibile una vicenda delicatissima che coinvolgeva non solo imprenditori, politici o mafiosi ma anche specifici settori della magistratura. Rileggendo le decisioni processuali intraprese all’epoca dai Procuratori di Palermo e di Caltanissetta - significativamente di Pietro Giammanco Giovanni Tinebra - si rilevano molte ombre ancora da chiarire. Va ricordato che - nei confronti di Gianmanco - ci fu un gruppo di giovani pm della Procura di Palermo che scrissero una lettera di protesta per deplorare il suo comportamento e soprattutto per far aprire quella cassaforte del suo ufficio, tenuta chiusa su determinate inchieste.

E non solo a Palermo...

«Anche ad Agrigento, dove l’imprenditore Filippo Salamone faceva da interfaccia fra il potere politico e quello mafioso ci fu un gruppo di pmche si ribellarono contro chi lavorava nell’Ufficio Istruzione di quel Tribunale perché non si sentivano sereni nel loro operare».

Ora invece è tutto più chiaro?

«Basta leggere le conclusioni a cui sono pervenuti in queste ultime settimane la Procura di Caltanissetta ed il Gip di quel Tribunale Santi Bologna per capire che se si fosse scavato a fondo allora, nel 1992, oggi probabilmente saremmo di fronte ad un’altra realtà processuale e forse anche a qualche omicidio in meno.

E invece...

«Si preferì invece rincorrere la pista molto suggestiva della trattativa Stato-mafia, incriminando testardamente due servitori dello Stato come Mario Mori e Giuseppe De Donno. Invece, se a Palermo si fosse indagato un anno prima che noi pm di Milano iniziammo l’inchiesta Mani Pulite (e cioè all’indomani del rapporto del Ros del 1991 su Mafia e Appalti che il Procuratore Giammanco chiuse nella sua cassaforte, quelle indagini potevano raggiungere ben altri risultati, per arrivare addirittura a coinvolgere anche esponenti della stessa magistratura».

Parliamo dei magistrati nel mirino di Caltanissetta?

«Oggi non è il caso di fare nomi, per una forma di rispetto verso chi ha lasciato questo mondo volontariamente per non essere umiliato. Comunque a breve termineranno anche i lavori della commissione parlamentare Antimafia presieduta da Chiara Colosimo, da cui sono certo uscirà una pagina di chiarezza nonostante i tanti tentativi che alcuni parlamentari della sinistra o del M5S stanno architettando per screditare quel lavoro».

Cosa sarebbe potuto venir fuori a Palermo che avevate scoperto voi?

«A Milano scoprimmo la maxitangente Enimont, a Palermo il cuore era la gestione della Sirap grazie al capitalismo mafioso frutto della partnership tra imprese del Nord di primaria grandezza (come ad esempio il gruppo Ferruzzi-Gardini ma non solo) , la politica della Prima Repubblica e una nuova figura allora emergente, la mafia imprenditoriale e politica che purtroppo come poi è stato appurato - godeva di protezione e coperture anche dentro alcuni Palazzi di giustizia. Palermo e non solo».

Quale sarebbe potuto essere il momento chiave?

«Verso al fine del 1992 l’allora capitano del Ros De Donno venne a trovarmi alla Procura di Milano per pregarmi di andare io ad interrogare tale Giuseppe Li Pera (ex dirigente della società di costruzioni friulana Rizzani de Eccher per la Sicilia, ndr) il quale voleva riferire sui collegamenti criminali esistenti fra la politica, la mafia e le imprese in Sicilia ma De Donno mi disse che a Palermo tergiversavano e non si decidevano ad interrogarlo».

Davvero De Gennaro avrebbe depistato le indagini sulle stragi?

«Immaginarlo è un’offesa alla sua storia personale e professionale, ma è fondamentale però sapere perché non voleva che il pentito Totuccio Contorno parlasse. Cosa c’è dietro?».

C’entra l’agenda rossa?

«Anche su questa sparizione il dottor De Gennaro probabilmente poteva dare le sue spiegazioni, come appunto volevano accertare i pm di Caltanissetta. Il suo ritrovamento ci farebbe capire cosa stava facendo il giudice Borsellino in quei 57 giorni trascorsi dall’omicidio di Giovanni Falcone. Sono convinto che Paolo Borsellino fu ucciso proprio per ciò che aveva scoperto in quei giorni. Ricorso che, al funerale di Falcone, mi disse personalmente Antonio, dobbiamo incontrarci dobbiamo fare presto!, riferendosi proprio a quel che stavo facendo io nell’inchiesta Mani Pulite a Milano ed alla necessità di coordinare le nostre rispettive indagini».

Chi ha impedito che la verità emergesse?

«Dentro le Istituzioni in quel periodo troppe persone non hanno fatto il loro dovere. Ora a distanza di oltre trent’anni, man mano che vengono a mancare i protagonisti di quell’epoca - nel bene e nel male - la verità si allontana».

Che cosa succederà adesso?

«Lasciamo lavorare la Procura di Caltanissetta, il cammino è ancora più in salita senza De Gennaro ma è sbagliato azzoppare le gambe dell’inchiesta proprio adesso che si inizia a capire qualcosa...»