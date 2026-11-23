Il Csm si ricorda che forse è meglio evitare di spiattellare in tv e sui giornali le indagini di cui ci si occupa. Mercoledì sera il Consiglio superiore della magistratura ha provato a chiudere una stalla rimasta praticamente senza buoi, vietando da ora in poi tramite l’aggiornamento della Circolare sugli incarichi extragiudiziari uscito dalla Prima Commissione qualsiasi partecipazione «anche se gratuita, a trasmissioni televisive, radiofoniche ovvero diffuse per via telematica o informatica, da chiunque gestite, che abbiano ad oggetto procedimenti di cui il magistrato è stato titolare o nelle quali vengano trattate specifiche vicende giudiziarie ancora non definite nelle sedi competenti» senza l’autorizzazione del suo capo e del Consiglio giudiziario del Csm che dovrà essere richiesta almeno 40 giorni prima.

A voler essere cattivi, la misura sembra disegnata più per imbavagliare inchieste scomode (anche per lo stesso Csm) come quella di Caltanissetta condotta da Salvatore De Luca e sui fatti di cronaca nera che mettono a nudo errori giudiziari e obbrobri giuridici - da Garlasco alla Strage di Erba passando per Monica Busetto - difficilmente sembra poter arginare lo strapotere delle toghe in tv. Per chi disobbedisce sono previste sanzioni disciplinari, ma difficilmente gente come Nicola Gratteri o Antonino Di Matteo si faranno imbrigliare, meglio passare da martiri che rinunciare alle telecamere.

«La circolare appare restringere in modo considerevole la libertà di espressione di noi magistrati, rischiando di estrometterci da dibattiti ai quali comunque parteciperanno altri giuristi, comprese le parti processuali. Secondo me un conto è sovrapporre la propria valutazione a quella dei colleghi che indagato su un caso, altro che nel corso della trasmissione o del blocco si parli del caso e il magistrato intervenga traendone considerazioni generali, umane o tecniche o spiegando quale sia la disciplina applicabile», spiega al Giornale il pm di Pesaro Anna Gallucci, tra le toghe favorevoli al Sì al referendum sulla riforma di Palazzo.

Il Fatto quotidiano parla già di «bavaglio» a auspica «correttivi» a cui il Csm starebbe già lavorando. Il Giornale ha contattato qualche togato ma è stato rimbalzato («ne parliamo martedì, ok?»). Questa misura garantista arriva qualche giorno prima la tragica morte di Gianni De Gennaro, la sinistra giudiziaria grida al bavaglio perché «impedirà a Di Matteo qualsiasi intervento sulla trattativa Stato-mafia», una leggerezza che gli è costata il posto alla Dna nel 2019 senza che lui perdesse il vizio (vedi lo scontro con Giovanni Melillo che lo ha visto sconfitto), la scommessa di garantire maggiore serenità a chi indaga e le necessarie garanzie a chi finisce nel mirino delle toghe - colpevole o innocente che sia - appare persa in partenza.