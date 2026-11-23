Ci hanno raccontato per trent’anni che i complotti nascevano a destra. Berlusconi il peccato originale, la sinistra sacerdotessa della verità. Ora il vaso di Pandora si apre. E nella marmellata rossa spuntano mani.

L’agenda rossa di Borsellino, le telefonate riemerse, le ombre sulle stragi: la morte di Gianni De Gennaro spegne una voce e riaccende le domande. Una conduce al 20 marzo 1994. A sette giorni dal voto che Berlusconi vincerà contro Occhetto, D’Avanzo e Bolzoni pubblicano su Repubblica, diretta da Scalfari, le parole del pentito Cancemi sul Cavaliere. Sulla Stampa di Ezio Mauro, Augusto Minzolini pubblica parole attribuite a Violante. Seguono le dimissioni dall’Antimafia.

Trentadue anni dopo proprio Minzolini, oggi firma del Giornale, ricostruisce quella settimana vissuta in prima persona. Le carte riportano De Gennaro al centro delle domande sulla fuga di notizie; Violante lo difende. Ma chi consegnò quei documenti? E perché allora? La sinistra aveva la sensazione di una catastrofe, temeva la vittoria di Berlusconi, aveva capito che senza una bomba o la reinterpretazione di una bomba avrebbe perduto l’eredità della Prima Repubblica. Berlusconi le tolse il banchetto.

Io quella battaglia la feci, come molti colleghi, in buonafede: lavoravo all’Espresso, ne respiravo l’aria. Poi conobbi Silvio Berlusconi e con lui discussi passaggi decisivi di quegli anni. Suggestioni. Fatti a me ignoti. Oggi ritrovo in quei sette giorni proprio quel sapore di golpe, fra l’altro fallito, e temo che la sinistra di oggi, che è più raffazzonata di quella d’allora, innalzi un altro muro di bugie per nascondere il tentativo di fermarlo prima delle urne. Ma come già si vede in queste ore, la verità fa traballare quel castello. È più vivida. Stavolta si può trovare. Perché la verità non si eredita: si cerca. Anche sotto le unghie sporche di marmellata rossa.