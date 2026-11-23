Ci sono segreti che sopravvivono agli uomini che li hanno custoditi. Un’agenda scomparsa nel nulla, una strage raccontata per diciassette anni attraverso le menzogne di falsi pentiti, un mafioso tornato clandestinamente in Sicilia con un arsenale di armi che adesso non risponde ai pm. Ci sono investigatori che hanno costruito false prove, rapporti riservati con gli apparati di sicurezza, gli affari miliardari dei grandi appalti. E c’è un uomo che ha attraversato mezzo secolo di storia del nostro Paese, Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia e dei servizi segreti, che si è tolto la vita dieci giorni prima dell’udienza davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta, chiamato a decidere sull’appello della procura contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari. Era indagato per depistaggio, un’accusa che respingeva e per la quale il giudice non aveva ravvisato elementi sufficienti a giustificare la misura cautelare.

Una tragedia umana che non è una confessione e non può trasformare i sospetti in colpe. Né cancellare una lunga storia al servizio delle istituzioni. L’inchiesta sulle stragi non finisce con De Gennaro. E soprattutto non comincia con lui. Le risposte che mancano sull’assassinio di Paolo Borsellino sono anche quelle che continuano a dividere la politica, sinistra compresa. Ed è per questo che trema. Perché la procura di Caltanissetta torna a interrogarsi sui 57 giorni trascorsi fra Capaci e via D’Amelio: che cosa aveva scoperto il magistrato, quali interessi minacciava, perché è stato deciso di ucciderlo con tanta urgenza. E chi, dopo la sua morte, contribuì a sostituire la verità con le menzogne dei falsi pentiti.

La possibile cabina di regia

Nell’ordinanza che respinge la richiesta di arresto di De Gennaro, il gip riconosce che le indagini hanno aperto «nuove prospettive sul contesto e sulla possibile cabina di regia dietro le stragi del 1992». I magistrati cercano dunque di capire se dietro il depistaggio di via D’Amelio vi fossero altri uomini e interessi. Il punto di partenza è Arnaldo La Barbera, capo della Squadra mobile di Palermo e responsabile delle prime indagini, protagonista della costruzione del falso pentito Scarantino. Morto nel 2002, lascia irrisolti interrogativi sui suoi rapporti con altri apparati dello Stato. È ricostruendo quella rete di relazioni che la Procura arriva a De Gennaro.

L’agenda rossa e i segreti della Mobile

L’indagine riparte dall’agenda rossa che Borsellino teneva nella borsa il giorno della strage. Vi annotava informazioni e incontri, soprattutto nei 57 giorni successivi all’assassinio di Falcone. La borsa viene recuperata dopo l’esplosione, ma l’agenda scompare. Secondo la Procura, sarebbe stata sottratta con elevata probabilità negli uffici della Squadra mobile di Palermo, allora diretta da Arnaldo La Barbera. Nel settembre 2023 i magistrati perquisiscono le abitazioni dei suoi familiari, cercando l’agenda o eventuali copie. Non trovano nulla. Ma le verifiche sulla sua scomparsa portano a ricostruire i rapporti di La Barbera con altri uomini delle istituzioni. Fra questi Gianni De Gennaro. È da qui che gli investigatori tornano a una vicenda del 1989: il rientro clandestino in Sicilia del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Contorno, il ritorno clandestino e il silenzio davanti ai magistrati

Il 26 maggio 1989 è Arnaldo La Barbera ad arrestare Salvatore Contorno in un’abitazione vicino Palermo. Il collaboratore di giustizia, che vive sotto protezione negli Stati Uniti, è tornato clandestinamente in Sicilia. Nel suo rifugio viene scoperto un arsenale. Ma dalle indagini emerge anche un particolare destinato a provocare uno scontro istituzionale: Contorno è in contatto con Gianni De Gennaro, allora direttore del Nucleo centrale anticrimine. Le intercettazioni documentano le comunicazioni fra i due. Il sospetto è che il pentito sia rientrato per dare la caccia a Riina. Le lettere anonime del cosiddetto Corvo accusano Falcone e De Gennaro di aver favorito l’operazione. Accuse mai dimostrate. È qui che si incrociano le storie di La Barbera, De Gennaro e del collaboratore. Trentasette anni dopo, i pm tornano su quei rapporti mentre indagano sui segreti di La Barbera, protagonista della falsa pista Scarantino. Secondo l’accusa, nell’aprile 2025 De Gennaro avrebbe incaricato un suo collaboratore a convincere Contorno a non parlare con i magistrati nisseni che indagano sulla strage. E Contorno esegue. Il collegamento fra le due vicende è dunque nelle informazioni che il pentito potrebbe ancora possedere sui depistaggi.

Gli appalti, il denaro e gli interessi dietro le stragi

Nell’inchiesta riemerge anche il movente economico delle stragi. Il dossier mafia-appalti del Ros aveva ricostruito gli interessi di Cosa nostra nei grandi lavori pubblici, attraverso imprese, intermediari e rapporti politici. Un sistema nel quale comparivano il gruppo Ferruzzi, la Calcestruzzi e Raul Gardini, morto suicida il 23 luglio 1993. Già nel 2003 la procura nissena aveva ipotizzato, senza raggiungere certezze probatorie, che sul suo gesto potesse aver pesato anche il timore di essere coinvolto in vicende mafiose, oltre all’inchiesta Mani Pulite. Nel più recente decreto di archiviazione, il gip considera il dossier mafia-appalti una concausa dell’assassinio di Borsellino di «elevata credibilità razionale»: gli interessi economici minacciati dalle indagini potrebbero dunque aver contribuito alla decisione di eliminarlo. Un’ipotesi giudiziaria significativa, che non dimostra tuttavia un coinvolgimento personale di Gardini nelle stragi.

Casa Professa, le parole che precedono la morte

C’è una data che potrebbe spiegare l’accelerazione dell’assassinio di Borsellino: il 25 giugno 1992. A Casa Professa, a Palermo, durante una commemorazione di Falcone, il magistrato rivela di conoscere circostanze sull’isolamento e sulla morte dell’amico, che intende riferire soltanto ai colleghi di Caltanissetta. Borsellino è dunque un testimone decisivo della strage di Capaci. Per gli inquirenti, quelle parole potrebbero aver accelerato la decisione di eliminarlo. Nei primi giorni di luglio comincia la preparazione dell’autobomba. Borsellino viene ucciso prima di essere ascoltato. Se gli interessi economici legati agli appalti rappresentano una possibile concausa della strage, le dichiarazioni di Casa Professa potrebbero spiegare l’urgenza dell’attentato.

La storia che resta da scrivere

L’agenda rossa è scomparsa. Arnaldo La Barbera è morto senza chiarire le proprie scelte investigative. Le conoscenze di Contorno sono ancora oggetto di accertamenti. Il dossier mafia-appalti ha aperto una pista sugli interessi economici che potrebbero aver contribuito all’assassinio di Borsellino. Sono vicende diverse, non riconducibili a un unico disegno accertato, ma che aiutano a ricostruire ciò che precedette e seguì la strage. La morte di De Gennaro chiude tragicamente un capitolo giudiziario, lasciando senza risposta le contestazioni che lo riguardavano. A Caltanissetta resta il compito di chiarire quali informazioni Borsellino custodisse, perché dovesse essere ucciso prima di parlare e chi abbia contribuito, dopo la sua morte, a nascondere la verità.