Cosa accadde nel 1994? Da febbraio, quando si parte con le rivelazioni di Cancemi, alle elezioni Politiche del 27 e 28 marzo, tanti piccoli eventi. Che messi insieme però sembrano racchiudere un disegno organico. Ecco la cronologia
18 febbraio
Salvatore Cancemi viene interrogato da Ilda Boccassini. Riferisce presunti rapporti economici tra Cosa nostra, Berlusconi e Marcello Dell’Utri.
24 febbraio
Vengono avviate verifiche investigative riservate, con una delega alla Dia.
15 marzo
Viene affidata una delega investigativa anche ai carabinieri del Ros sulle dichiarazioni di Cancemi.
20 marzo
Repubblica pubblica le prime rivelazioni sulle dichiarazioni di Cancemi relative a Dell’Utri e ai rapporti con ambienti mafiosi. Lo stesso giorno il colonnello Mario Mori segnala alle procure il rischio che la fuga di notizie comprometta le indagini.
21 marzo
Proseguono le rivelazioni di Repubblica. Luciano Violante, presidente dell’Antimafia, parla con i giornalisti a Montecitorio delle notizie emerse.
22 marzo
La Stampa pubblica l’articolo di Augusto Minzolini «I segreti di Violante: Quel che so di Dell’Utri». Il presidente dell’Antimafia contesta la ricostruzione. Berlusconi denuncia una campagna di calunnie.
23 marzo
Lo scontro politico esplode. Berlusconi chiede le dimissioni di Violante, accusandolo di partecipare a un’operazione contro Forza Italia. Violante sostiene di essere stato travisato e parla di una trappola.
23-24 marzo
Violante lascia la presidenza della Commissione antimafia. La data formale delle dimissioni è il 23 marzo, come risulta dagli atti parlamentari.
24 marzo
Si svolge il confronto televisivo tra Berlusconi e Achille Occhetto su Canale 5, moderato da Enrico Mentana. Il caso Antimafia entra nello scontro tra i due leader.
25 marzo
Nove commissari progressisti si dimettono dall’Antimafia in solidarietà con Violante.
27-28 marzo
Si vota per le elezioni politiche. Le coalizioni guidate da Berlusconi ottengono la vittoria che apre la stagione della Seconda Repubblica.