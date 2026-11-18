«L’Antimafia si occuperà di David Rossi ma serve maggiore coordinamento con la commissione». È in sintesi la lettera del 12 novembre che il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo ha inviato a Gianluca Vinci, presidente della bicamerale che ha scoperto la pista della ‘ndrangheta dietro l’omicidio di David Rossi. Secondo i Ris Rossi è stato scaraventato dal suo ufficio della banca senese il 6 marzo del 2013 dopo essere stato aggredito e lasciato agonizzare. Qualcuno temeva che il responsabile delle Comunicazioni Mps (scelto personalmente dall’allora numero uno Mps Giuseppe Mussari, poi finito all’Abi) rivelasse ai magistrati che l’avevano convocato i legami tra Mps e i boss che spadroneggiano tra Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. Secondo il legale di Rossi del tempo Cristiano Vecoli, audito ieri, «Rossi temeva di essere indagato». Timori confermati ieri in un’altra deposizione, già alla Dda.

Nella missiva si auspica una «condivisa riflessione» sulle indagini in corso in tre Dda: Firenze, competente su Siena per l’omicidio, Bologna e Brescia, competente su Viadana, dove c’è il conto trovato nel cellulare di Rossi che porta a un prestanome del boss Nicolino Grande Aracri. Più che a Vinci, a fischiare sono le orecchie della Procura senese, da subito convinta del suicidio nonostante ferite da difesa incompatibili: la Dna si muove su una vicenda che in tanti vorrebbero «abbuiare», come disse l’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccinni alle Iene, che hanno riaperto il caso. Restano gli omissis sui verbali dei testi che considerano Mussari mandante di «un’intimidazione a Rossi finita male» e il calciante del Calcio fiorentino Gabriele Ceccherelli detto Zena suo complice, respinte con sdegno dai due. Sarà audito pure Luca Anselmi, il medico scambiato da Massimo Giletti per Mussari e fotografato nel vicolo quella notte. «Lo audiremo col legale», spiega Vinci al Giornale. Da ex ad della Mens Sana Siena di basket, «coinvolta nell’indagine Time out», Anselmi prese milioni da Mps attraverso le sponsorizzazioni milionarie che Rossi dava anche al Viadana Rugby, soldi che avrebbero fatto gola al boss oggi al 41bis, che «potrebbe anche essere interrogato», ci dice una fonte.