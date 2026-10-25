Ladri nella casa di due magistrati a Reggio Emilia: villa svaligiata, rubati soldi e gioielli

Sono entrati in casa mentre i proprietari erano fuori, hanno messo tutto a soqquadro e sono scappati con soldi e gioielli. Ma questa volta i ladri hanno svaligiato l’abitazione di due magistrati: Maria Rita Pantani, pubblico ministero a Reggio Emilia, e suo marito Luciano Varotti, giudice della Corte di Cassazione. Un furto messo a segno sulle colline reggiane, dove i malviventi sono riusciti ad agire indisturbati, lasciando dietro di sé una casa completamente sottosopra. Il colpo risale a un momento compreso tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. I due magistrati erano assenti e i ladri ne hanno approfittato per introdursi nella loro abitazione di campagna. Prima hanno forzato il cancello d’ingresso, poi hanno raggiunto una finestra al piano terra, divellendone gli scuri in legno. Una volta dentro, hanno cominciato a cercare denaro e oggetti preziosi, passando da una stanza all’altra. Non si sono fermati davanti a nulla. Armadi spalancati, cassetti svuotati, vestiti e oggetti personali sparsi sul pavimento. Hanno rovistato praticamente ovunque, riuscendo alla fine a impossessarsi di alcuni gioielli in oro, contanti e altri beni di valore. Il bottino esatto è ancora da quantificare, ma dalle prime ricostruzioni il danno economico potrebbe essere consistente. A scoprire il furto sono stati gli stessi proprietari, rientrati nel tardo pomeriggio di giovedì. Appena arrivati, si sono accorti che qualcosa non andava perché il cancello era stato danneggiato e una finestra era stata forzata. All’interno, poi, la conferma. Qualcuno era entrato e aveva rovistato in tutta la casa. I magistrati hanno immediatamente avvertito i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i movimenti dei ladri e il momento esatto in cui sono entrati in azione. I militari della tenenza di Scandiano hanno effettuato i rilievi nell’abitazione e sono al lavoro anche sulle immagini delle telecamere presenti nella zona, nella speranza di individuare qualche passaggio sospetto. Gli abitanti dei dintorni, almeno secondo le prime testimonianze raccolte, non avrebbero notato nulla di particolare. Resta da capire se il colpo sia stato preparato in anticipo. Una delle ipotesi riportate dalla stampa locale è che i malviventi possano aver studiato gli spostamenti della famiglia, aspettando il momento in cui la casa sarebbe rimasta vuota. Ma su questo, per ora, non ci sono conferme. Maria Rita Pantani è sostituto procuratore alla Procura di Reggio Emilia. Il marito Luciano Varotti ha lavorato a lungo al tribunale cittadino, occupandosi anche della sezione fallimentare, prima di passare alla Corte d’Appello di Bologna e successivamente alla Cassazione. Al momento non sono emersi elementi che colleghino il furto all’attività professionale dei due. Le indagini proseguono per furto in abitazione aggravato.