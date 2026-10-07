Rai, reintegro di Ranucci: entro domani il verdetto

È attesa tra oggi e domani la decisione del Tribunale di Roma sulla richiesta di reintegro alla conduzione di Report dei legali di Sigfrido Ranucci. Il giudice Donatella Casari, la stessa chiamata a decidere sul caso Almasri, sta visionando le note depositate dalle parti. Ieri c’è stata un’altra udienza. Ranucci ha fatto ricorso contro l’azienda con una procedura d’urgenza, chiedendo il reintegro immediato. Alla base del ricorso di Ranucci c’è la denuncia per una decisione di natura politica assunta sulla scorta delle pressioni del vicepremier Matteo Salvini e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

È il cuore dell’azione con cui Mr Report punta a riprendersi la conduzione fidando sul precedente di Michele Santoro. Nel frattempo la Rai ha anche adottato un provvedimento disciplinare con la sospensione per 10 giorni nei confronti di Ranucci. Tre i capi d’imputazione: gli accessi in redazione di Laura Cianfoni, compagna di Ranucci, la mail riservata di Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, girata a Valter Lavitola, in carcere per essere il mandante dell’attentato contro Ranucci, e gli attacchi ai colleghi Rai. Però la vera partita si gioca a Piazzale Clodio.

L’unico a parlare ieri è stato Paolo Corsini: «Quando arriverà la pronuncia del giudice ci adegueremo, perché le decisioni vanno rispettate». Report ripartirà con la nuova programmazione l’8 novembre prossimo.