I nemici della verità sulle stragi di Capaci e Via d’Amelio si fregano le mani. La morte di Gianni De Gennaro diventa il pretesto per «mostrificare» il procuratore capo di Caltanissetta Salvatore De Luca e chi gli ha offerto il microfono per raccontare una verità che la magistratura non ha avuto il coraggio di scrivere. La presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, che domani riunisce l’Ufficio di presidenza, dopo aver impegnato l’organismo parlamentare in un frenetico lavorìo di ricostruzione della mafia di oggi e soprattutto di ieri, in ossequio a un mandato morale con la famiglia di Paolo Borsellino (eroe giovanile di una buona fetta di parlamentari antimafia Fdi nati negli anni Ottanta) diventa il bersaglio più facile, vigliaccamente accusata di essere mandante morale del suicidio del superpoliziotto assieme al De Luca. Lei non commenta, scossa e chiusa nel dolore, la sinistra giudiziaria scatena il fuoco di fila su un’inchiesta che ha il merito di voler ricostruire una verità monca sul «covo di vipere» che ha ostacolato Borsellino e Falcone, tradito persino dal Csm, ma soprattutto sul dossier mafia-appalti colpevolmente trascurato pur essendo causa tra le concause delle stragi, sui legami tra pezzi della Procura di Palermo e la borghesia mafiosa che grazie alle imprese del Nord cambiava pelle ma non riferimenti e metodi. La stessa Colosimo ha chiesto di acquisire tutte le carte di Caltanissetta, riservandosi le sue valutazioni. E così ha fatto con le indagini su Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli, con Scarpinato che tentava di imbeccare quest’ultimo in Antimafia, mentre le ombre su Federico Cafiero de Raho per la malagestio della Direzione nazionale antimafia ai tempi del dossieraggio di Pasquale Striano (tutto diretto contro il centrodestra) infiammavano il clima, costringendo la solita antimafia militante sui giornaloni a difendere l’indifendibile pur di spingere Antimafia e De Luca all’immobilismo. «La Colosimo usa la commissione come una clava per una storia ad uso e consumo della maggioranza», tuonava ieri il capogruppo Pd Walter Verini.

«C’è un’inchiesta su De Gennaro che non sapremo dove andrà a parare e chi la seguirà, è presto per fare ipotesi», dice al Giornale Maurizio Gasparri (Forza Italia). «Io penso che bisogna sostenere il lavoro della procura di Caltanissetta», sottolinea l’azzurro Pietro Pittalis. È l’appello che l’ex pm Antonio Di Pietro ha lanciato dal nostro quotidiano: «Sono certo che dall’Antimafia uscirà una pagina di chiarezza nonostante i tanti tentativi di sinistra e M5S di screditare quel lavoro». Rimettere il dossier mafia-appalti al centro dell’inchiesta non sarà facile, anche la relazione di fine legislatura - che già si annunciava non condivisa dalle opposizioni - sarà un banco di prova per il centrodestra, dove assieme alla sete di verità convive il garantismo che da anni evoa il rischio dietro indagini che diventano sentenze e mascariamenti mediatici. Di cui oggi, tardivamente, si è accorta anche la sinistra. Ma la verità non fa prigionieri.