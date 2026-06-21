Mangione, santo e killer finanziato dagli oppressi

Nicolas Framont è un sociologo francese, fondatore di Frustration Magazine ed ex consigliere del gruppo parlamentare della France Insoumise. Il suo San Luigi (Nero, traduzione di Riccardo Mini, Nero, pagg. 142, euro 15) muove dall'omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato dell'assicurazione sanitaria UnitedHealthcare, ucciso a New York nel dicembre 2024. Attorno al presunto omicida, il giovane Luigi Mangione, è cresciuto un culto: meme con la sua faccia tra i cuoricini, gare di sosia, pellegrinaggi alle Hawaii per rifare le sue foto a torso nudo. La tesi del libro è che quel gesto sia una risposta al capitalismo senza scrupoli, e la domanda è come si combatta un potere che non teme nulla e spesso non ha volto. Il fenomeno non è marginale. La raccolta fondi per la difesa, aperta su GiveSendGo dal December 4th Legal Committee, ha superato il milione e mezzo di dollari (soglia toccata a maggio, per il compleanno dell'imputato): oltre ventottomila donazioni destinate ai tre procedimenti aperti a New York e in Pennsylvania. Non una frangia, ma una simpatia trasversale, nutrita da una rabbia reale verso un sistema sanitario a scopo di lucro. Il nervo che Framont tocca esiste. Il problema è che il libro si smentisce da solo, o meglio lo fa il suo autore. In un'intervista Framont ammette che l'omicidio non ha cambiato nulla di sostanziale: UnitedHealthcare ha nominato un nuovo amministratore delegato, ha riapprovato qualche rimborso negato e ha tirato dritto. L'unico effetto durevole, dice, è la comparsa di una nuova figura culturale della rivolta. Tradotto: il gesto non ha prodotto un risultato politico, ma un'icona. Chiamare "resistenza" un atto che lascia il sistema intatto e consegna in cambio una foto profilo è un errore di categoria. C'è poi un dettaglio che il libro preferisce non calcare. L'idolo è un ex studente della Ivy League, di buona famiglia, fotogenico.

La rivolta sceglie come bandiera un privilegio simile a quello che dice di combattere: il santino non sale dal basso, appartiene alla borghesia. Un movimento che denuncia il "capitalismo senza volto" ha fabbricato un volto, fotogenico e vendibile, mentre l'azienda colpita rispondeva cancellando dal proprio sito nomi e fotografie dei dirigenti.