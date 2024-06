Da Manzoni all'intelligenza artificiale i campi della Cattolica

Ascolta ora 00:00 00:00

Si impara ad ogni età, secondo il proprio personalissimo passo. È questa la filosofia che anima le Summer School promosse dall'Università Cattolica, in ogni sua sede. Sono 34 corsi che spaziano in ogni ambito, alcuni di più giorni e anche in trasferta. Dalla letteratura alla finanza, dal turismo all'intelligenza artificiale, dalla statistica alla psicologia alla medicina integrata. Si rivolgono a un ampio pubblico: studenti e laureati, dottorandi e ricercatori, insegnanti e professionisti, manager e imprenditori, appassionati e curiosi. Consultare il sito inbreve.unicatt.it/exl-summer-school per scoprire l'offerta e i luoghi. C'è una data limite per iscriversi e un costo per partecipare. Ad esempio l'appuntamento a Desenzano sul Garda dedicato al turismo di lusso, costa 600 euro perchè prevede trasferta dal 16 al 20 giugno. Quasi la metà delle proposte si può seguire sia in presenza sia online. Costa 350 euro (190 per gli studenti) partecipare alle quattro giornate milanesi dedicate al Manzoni. Si approfondiranno le opere, il linguaggio e i grandi temi, dalla peste alla giustizia.

Fra le recensioni colpisce la testimonianza di un docente di letteratura italiana giapponese: «Per chi studia la letteratura italiana all'estero, un incontro di ricerca dedicato esclusivamente a Manzoni ha un valore inestimabile e una settimana in cui ricercatori e partecipanti, persone di età e formazione diverse, possano scambiarsi opinioni su Manzoni non solo durante le lezioni, ma nel corso dell'intera giornata, è un'occasione da non perdere. Mi auguro che la Scuola possa diventare ancor più internazionale».

Roberto Brambilla, direttore della Formazione Postlaurea della Cattolica ha spiegato: «Da molti anni il nostro Ateneo offre a tutti l'opportunità di vivere, nel periodo estivo, una learning experience che unisce la passione per la conoscenza a quella della scoperta di luoghi, di persone e di un tempo dedicato alla crescita di sé». Diverse città ospitano le Summer School, Ravenna, Verona, Alghero, Treviso, Roma. Si svolgerà fra Ravenna e Verona il seminario dedicato a Dante. «Narrazioni del lavoro industriale, il racconto della fabbrica fra arte, cultura e storia» sarà a Milano dal 15 al 19 luglio. Un approccio multidisciplinare per raccontare gli ultimi ottant'anni della storia italiana, spaziando fra letteratura, economia, storia dell'arte, cinema, sociologia e semeiotica

Tra le novità ci sono i campus dedicati

all'ambiente, alla sostenibilità e al turismo, in territori che rappresentano mete ambite da visitatori di tutto il mondo. Al termine di ogni corso ai partecipanti sarà dato un attestato, in alcuni casi i crediti formativi (CFU).