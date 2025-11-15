Abbonati
Spettacoli

Massimo Lopez ritorna con un "one man show"

Quattro recital (per ora) per uno dei protagonisti dello spettacolo italiano degli ultimi quarant'anni

Massimo Lopez torna in scena con un grande one man show che unisce la musica e l'ironia in un equilibrio perfetto di eleganza e ritmo, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. In programma quattro eventi unici a partire dal 7 aprile al Teatro Carcano di Milano, il 9 aprile al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il 24 aprile al Teatro Trianon di Napoli e infine il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Massimo Lopez Show sarà un viaggio tra swing, teatro e leggerezza firmato da un artista che continua a incantare. Lo spettacolo, prodotto dalla Stemal S.r.l. e con la direzione artistica di Alessandro Lopez, è organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e da Stefano Francioni Produzioni. Terminate le premesse, la domanda fondamentale è come sarà questo spettacolo? Lopez interpreta con classe e ironia i grandi classici dello swing americano, offrendo al pubblico una serata di puro intrattenimento e raffinate emozioni. Le sue imitazioni, la voce calda, la presenza scenica e la naturale capacità di comunicare rendono ogni momento unico. Uno spettacolo che parla di passione, arte e vita, con la spontaneità e la grazia di un interprete che ha fatto della leggerezza un'arte profonda. "Ogni volta che salgo sul palco - racconta Massimo Lopez - sento la stessa emozione di sempre, ma oggi ha un sapore diverso: quello della maturità, della leggerezza consapevole. Questo spettacolo è un dialogo con il pubblico attraverso la musica e l'ironia, due linguaggi che ho amato per tutta la vita e che continuano a sorprendermi come fosse la prima volta".

A 73 anni, Massimo Lopez è senza dubbio uno degli uomini di spettacolo più completi in Italia e non è conosciuto soltanto per l'indimenticabile (e indimenticato) Trio con Marchesini e Solenghi.

Ha esordito a teatro nel 1975 con il Fu Mattia Pascal con giganti come Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi, ha fatto televisione a livelli altissimi, ha persino doppiato Robin Williams. Insomma, il suo sarà un one man show come pochi altri.

