Massimo Lopez ritorna con un "one man show"

Massimo Lopez torna in scena con un grande one man show che unisce la musica e l'ironia in un equilibrio perfetto di eleganza e ritmo, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. In programma quattro eventi unici a partire dal 7 aprile al Teatro Carcano di Milano, il 9 aprile al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il 24 aprile al Teatro Trianon di Napoli e infine il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Massimo Lopez Show sarà un viaggio tra swing, teatro e leggerezza firmato da un artista che continua a incantare. Lo spettacolo, prodotto dalla Stemal S.r.l. e con la direzione artistica di Alessandro Lopez, è organizzato e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e da Stefano Francioni Produzioni. Terminate le premesse, la domanda fondamentale è come sarà questo spettacolo? Lopez interpreta con classe e ironia i grandi classici dello swing americano, offrendo al pubblico una serata di puro intrattenimento e raffinate emozioni. Le sue imitazioni, la voce calda, la presenza scenica e la naturale capacità di comunicare rendono ogni momento unico. Uno spettacolo che parla di passione, arte e vita, con la spontaneità e la grazia di un interprete che ha fatto della leggerezza un'arte profonda. "Ogni volta che salgo sul palco - racconta Massimo Lopez - sento la stessa emozione di sempre, ma oggi ha un sapore diverso: quello della maturità, della leggerezza consapevole. Questo spettacolo è un dialogo con il pubblico attraverso la musica e l'ironia, due linguaggi che ho amato per tutta la vita e che continuano a sorprendermi come fosse la prima volta".

A 73 anni, Massimo Lopez è senza dubbio uno degli uomini di spettacolo più completi in Italia e non è conosciuto soltanto per l'indimenticabile (e indimenticato) Trio con Marchesini e Solenghi.

Ha esordito a teatro nel 1975 con il Fu Mattia Pascal con giganti come Giorgio Albertazzi e Lina Volonghi, ha fatto televisione a livelli altissimi, ha persino doppiato Robin Williams. Insomma, il suo sarà un one man show come pochi altri.