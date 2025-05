Maxischermo a San Siro per la Champions. No a piazza Duomo per rischi e capienza

Ascolta ora 00:00 00:00

Maxischermo a San Siro per la finale di Champions League Inter-Paris Saint Germain che si giocherà a Monaco di Baviera il 31 maggio, sperando in un finale opposto a quello del 2023 i nerazzurri persero contro il Manchester City in trasferta all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, e al Meazza invece della festa esplose la delusione dei tifosi. «Non è ancora una notizia ufficiale» ha precisato ieri il sindaco nella rubrica «Beppe Sala a tutto campo» su Rtl 102.5, ma «stiamo discutendo con l'Inter e con la prefettura e c'è un'intenzione chiara di mettere un maxischermo allo stadio, per permettere alle persone di vedere la partita anche in una situazione più tranquilla». Niente piazza Duomo, come due anni fa. La prudenza della prefettura e delle istituzioni è altissima dopo la tragedia del 3 giugno 2017 a Torino, quando durante la proiezione su megaschermo della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid in piazza San Carlo si scatenò il panico tra la folla. Il bilancio fu di 1.500 vittime e la morte di due donne. «Ci sono anche motivi di ordine pubblico - conferma il sindaco Sala -, è chiaro che San Siro è molto più semplice da controllare. L'altro vero tema è la capienza, le regole» sugli ingressi contingentati a concerti ed eventi «rimangono e la capienza in piazza Duomo è molto più limitata rispetto allo stadio. Ora, sia io che il prefetto ne stiamo parlando con l'Inter e mi auguro che la cosa si faccia. C'è anche un filo di scaramanzia perchè l'ultima volta, io ero a Istanbul, non è andata così bene. Ma è una buona idea, io la appoggio e credo sia anche nella volontà della prefettura».

Da tifoso nerazzurro, oltre che da sindaco della città del club che in campo si giocherà la Coppa Uefa, Sala spera di assistere al match a Monaco di Baviera. Ma, scherzando, ha ammesso di essere «nel mezzo di una trattativa delicata» visto che il giorno dopo è il compleanno della sua compagna, Chiara Bazoli.

Nel 2023 il Comune aveva dato all'Inter il via libera ad aprire San Siro a pagamento e a trasmettere la finale su un maxischermo grande 400 metri quadrati, con i

tifosi nerazzurri seduti sul prato e sugli spalti di metà stadio. Ingresso consentito, allora, per circa 40mila spettatori, e prezzi da 10 euro per il terzo anello, 14 per il secondo e 20 euro per primo anello e parterre.