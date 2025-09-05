Moneta, l’auto nella trappola green

L'operazione di Mps su Mediobanca, che ridisegna gli equilibri della finanza, non è ancora chiusa del tutto: con un rilancio cash da 750 milioni, Siena ha acceso i tempi supplementari e il settimanale Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, svela le prossime mosse di un risiko che promette altri colpi di scena, a partire dalla scelta del nuovo timoniere per Mediobanca e dal futuro del suo brand storico, passando per l'uscita di scena di Alberto Nagel dopo 18 anni di regno. Ma le pedine si muovono anche su un altro scacchiere: quello di Generali, dove il destino di Philippe Donnet potrebbe essere legato a doppio filo a questa rivoluzione. Intanto, un'altra incognita aleggia sull'Europa dell'auto. A dieci anni dal Dieselgate, il settore delle quattro ruote sta subendo un'accelerazione forzata verso l'elettrico. Una transizione verde che si sta trasformando in una crisi industriale senza precedenti. A pagarne il prezzo, anche i lavoratori, con una Cassa integrazione in continua espansione, che parte da Stellantis appunto - e lambisce l'ex Ilva e StM. Ma i guai non finiscono qui: le aziende italiane sono oggi alle prese anche con il caos doganale scatenato dal nuovo regime tariffario, come rivela un'inchiesta di Moneta. E dagli Usa arriva un altro segnale d'allarme, stavolta firmato Apple. Il gruppo della Mela morsicata rischia il sorpasso sull'intelligenza artificiale e inizia a serpeggiare lo spettro di un futuro alla Nokia o BlackBerry. In Italia, intanto, il cambiamento climatico impone un nuovo ordine all'agricoltura: temperature in salita e invasioni di insetti alieni stanno riscrivendo la geografia delle colture e riducendo le rese.Tra le pagine di Moneta, spazio anche all'eredità dell'impero Armani e a un altro fenomeno, sempre più diffuso: il business del turismo sanitario che porta sempre più italiani in Turchia alla ricerca di interventi estetici low cost, con tutti i rischi connessi. Infine, le nuove tendenze del collezionismo, da quello nostalgico dei mattoncini Lego oggetti di culto di grande valore a nuove forme che rendono il lusso più accessibile.
Moneta, l’auto nella trappola green
Caos dazi in dogana. Pericolo ritocchino estetico in Turchia
