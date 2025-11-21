Su Moneta l’assalto Revolut al credito

Un vecchio protagonista torna a brillare. L'oro riaccende l'interesse, non solo per la sua performance di mercato (si appresta a chiudere il miglior anno dal 1979), ma anche per le mosse del governo, che ha allo studio una rivalutazione del prezioso da investimento. Un tema che apre nuovi scenari per chi detiene lingotti, monete e placchette senza documentazione ufficiale e che potrebbe evitare la temuta tassa del 26% sull'intero valore. Nel nuovo numero di Moneta, in edicola domani con Il Giornale, Libero e Il Tempo, questo dibattito trova una bussola, con un'analisi sulle prospettive del bene rifugio per eccellenza e sulla proposta dell'esecutivo.

Dall'oro all'acciaio, il settimanale affronta il dramma dell'ex Ilva. L'editoriale del direttore Osvaldo De Paolini ricostruisce decenni di errori e rinvii costati la vita alla più grande acciaieria d'Europa. C'è anche però chi corre come Revolut: la banca digitale, che la Bce valuta ultima per solidità patrimoniale, sta conquistando milioni di clienti con il conto gratuito, costringendo gli istituti tradizionali a un bagno di realtà. Negli Stati Uniti, frattanto, prende forma una rivoluzione finanziaria di stampo trumpiano, con possibili ricadute su Wall Street. Moneta indaga anche sulla preparazione degli italiani in materia di assicurazioni e investimenti, mettendo in guardia dai passi falsi più frequenti. L'attenzione si sposta poi sull'energia, dove il crescente fabbisogno di petrolio e gas ridisegna la geografia delle opportunità: in questo scenario, l'Italia guida il fronte dei Paesi che rilasciano nuovi permessi esplorativi, mentre il Mediterraneo si avvia a diventare un hub strategico.

Tra le pagine anche un viaggio nel cuore del digitale, tra piattaforme a luci rosse che presto saranno regolamentate più severamente dall'Agcom e un TikTok trasformato in bazar planetario di oggetti low

cost provenienti dalla Cina. E poi un tuffo nel mondo della pesca italiana, compressa tra regole europee e specie aliene, e un giro tra i bolidi d'epoca che possono diventare investimenti per gli appassionati dei motori.