Anticiclone "gigantesco": cosa aspettarsi dal meteo nella settimana di Natale

Non si faceva vivo da quasi un mese ma ha deciso di tornare alla ribalta in prossimità delle feste natalizie: l'anticiclone africano, dopo un mese di "letargo", metterà radici sul nostro Paese da questo fine settimana fino a ridosso del 25 dicembre. Dopo tante piogge, nevicate e maltempo, adesso vivremo un periodo di stasi atmosferica della durata minima di una settimana.

Ultime incertezze, poi anticiclone

Ancora per questo fine settimana, però, alcune zone d'Italia avranno a che fare con una coda di meteo instabile (soprattutto sabato) e con nubi e piogge sparse soprattutto al Centro. Domenica 18 dicembre, invece, inizierà l'espansione dell'alta pressione di origine sub-tropicale che si gonfierà fino a diventare "gigantesca" (occuperà tutto il bacino del Mediteranneo) dalla giornata di lunedì: sole, pochissime nubi e soprattutto un aumento termico con valori che si porteranno al di sopra delle medie soprattutto al Centro-Sud. " Le temperature sono previste in temporaneo calo sulla catena alpina dove il freddo sarà a tratti pungente seppur in un contesto soleggiato, mentre continueranno ad essere decisamente miti al Centro-Sud, anche se non si toccheranno più i 30°C record di ieri della Sicilia", ha spiegato a Ilmeteo.it l'esperto Mattia Gussoni.

Cosa accadrà al Nord

D'inverno, però, lunghi periodi di alta pressione coincidono con il ritorno di foschie ma soprattutto nebbie sulle pianure del Nord: ecco perché sarà l'unica zona d'Italia che non vivrà, in pianura, temperature sopra le medie mentre in collina e montagna il clima sarà totalmente diverso con sole e cielo azzurro. Qualche nube anche sulla Liguria dove, l'aria mite che scorre su un mare adesso molto fresco creerà la formazione di nubi basse per potrebbero durare per tutto il giorno contenendo gli aumenti della temperatura. " Altrove il sole scalderà fino a 15/20°C in gran parte del Centro-Sud ", aggiunge Gussoni.

Il meteo del 24 e 25 dicembre

La situazione meteo dovrebbe rimanere immutata fino alla giornata di venerdì 23 dicembre: secondo le ultime proiezioni, per la Vigilia e per il giorno di Natale una veloce perturbazione atlantica potrebbe portare nubi e nuove piogge soltanto al Nord e limitatamente a Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto occidentale. Sempre anticiclone africano, invece, sul resto del Paese con un Natale che non sarà di certo "bianco" se non in montagna e sulle zone dove è caduta la neve fino alle scorse ore. Le Isole Maggiori potrebbero far segnare nuovi valori record con massime anche over 20°C, non superiori ai 10°C in Valpadana sulle zone colpite dalle nebbie. Come sempre, le previsioni a medio-termine mostrano sempre numerosi margini di incertezza, ma la tendenza sembra tracciata: nubi al Nord, sole e mite al Centro-Sud. Per un cambiamento generalizzato, probabilmente, si dovranno aspettare gli ultimissimi giorni dell'anno ma è ancora presto per stilare una previsione.