Aria artica verso l’Italia: quando avremo la svolta

Meno di 24 ore e domenica avremo un vero e proprio ribaltone meteo: dal clima mite di questi giorni a una forte irruzione di aria artica dalla Russia con un crollo termico, venti freddi da nord, piogge abbondanti e soprattutto nevicate anche in pianura sulle regioni settentrionali. Di colpo ci ricorderemo di essere ancora in inverno.

Cosa accadrà domenica

L'aria gelida russa si scontrerà con il ciclone proveniente dalle Baleari: " Avremo maltempo diffuso da Nord a Sud, con nevicate fino a quote molto basse se non fino in pianura su Emilia Romagna, Toscana e Marche in estensione verso Ovest, fino al Piemonte ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Attenzione ai venti che soffieranno forti da Bora e Tramontana e faranno crollare le temperature anche di 10-12°C rispetto ai valori odierni che toccheranno punte di 23-24°C all'estremo Sud e sulla Sicilia. Tanta pioggia, in pianura e sulle coste, per le regioni centrali tirreniche, più al riparo le corrispettive adriatiche.

Il meteo per lunedì

L'ingresso dell'aria artica toccherà il suo apice nella giornata di lunedì quando un vortice ciclonico si collocherà sul Mar Ligure con tante piogge e nevicate sulle zone collinari di Toscana, Romagna e Marche. " Da martedì comunque il tempo dovrebbe tornare meno gelido e sono previste piogge lungo il versante tirrenico per più giorni ", sottolinea Sanò. Il ritorno di piogge e nevicate sarà molto importante soprattutto per il Nord-ovest alle prese con una siccità lunga e duratura da ormai alcune settimane. Fenomeni, meno intensi, anche sulle Isole Maggiori e al Sud con tanto vento un generalizzato calo delle temperature.

La tendenza a medio termine

Prima di addentrarci sulle previsioni a medio-termine, nella giornata di oggi e in parte in quella di domenica saranno possibili piogge con sabbia sahariana a causa del richiamo mite da sud che sta "sporcando" i cieli italiani con il pulviscolo in sospensione (ecco le immagini del satellite): nulla di straordinario se vedremo balconi e auto dal colore rosso prima che l'aria artica spazzi tutto con la sua potente irruzione da nord. Il maltempo di stampo invernale durerà alcuni giorni con nuove piogge e nevicate che nel corso della settimana si concentreranno soprattutto al Centro-Sud. Il mese di marzo, però, potrebbe fare da apripista per nuovi episodi invernali a discapito della nuova stagione che avanza: al momento, infatti, non si vedono nuove intrusioni dell'alta pressione africana per almeno i prossimi 7-10 giorni con una prevalenza di correnti fredde da nord.