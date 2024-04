Arriva la grande "bolla calda": l'anticiclone Narciso porta sole e temperature oltre le medie

Se si guardano le condizioni meteo di questa mattina su gran parte d'Italia, sembra intenzionato a continuare a oltranza il trend votato alle nubi e alle precipitazioni dopo le forti condizioni di maltempo che hanno colpito il Centro-Nord durante il periodo pasquale. E invece, a partire da domani e ancor più nei giorni successivi si affermerà l'anticiclone Narciso in grado di far vedere il volto stabile e soleggiato della primavera.

La bolla anticiclonica

" All’orizzonte intravediamo una grande ‘bolla calda’ anche sul Nord Italia con temperature ben oltre le medie del periodo ovunque", afferma Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Da valori in media o sotto le medie su alcune zone d'Italia si passerà a un clima diverso che ci proietta nel pieno della bella stagione. Gli esperti lo hanno ribattezzato "Narciso" perché sarà un anticiclone in grado di piacere, gradevole, e non come altri "colleghi" che tanto hanno fatto soffrire per temperature e umidità molto elevate. " Porterà tantissimo sole per tutti e temperature calde ma non esagerate, ‘si piace’ in quanto ‘Narciso’ è il famoso personaggio della mitologia greca che s'innamora della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d'acqua e muore cadendo nel lago in cui si specchiava", spiega Tedici.

Cosa accadrà alle temperature

Se è vero che per la giornata odierna altre piogge interesseranno il Nord con sporadiche nevicate sulle Alpi, il meteo sarà discreto altrove con spazi sempre più soleggiati. Da giovedì 4 aprile ecco che tutta Italia entrerà in una "bolla anticiclonica" che si ingrandirà, sempre di più, sul Mediterraneo Centrale con valori diurni fino a 25°C sulle regioni centrali. " Al Nord qualche grado in meno, al Sud qualche grado in più, ma con valori in ulteriore aumento almeno fino al 10 Aprile" .

La tendenza per il fine settimana

Dal diffuso maltempo del fine settimana appena finito al bel tempo, soleggiato e caldo ovunque previsto per il 6 e 7 aprile: dando uno sguardo alle mappe meteo del week-end in arrivo la tendenza è per i primi 30°C anche al Nord, valori superiori alle medie della prima decade di aprile anche di 6-8°C. L'esperto spiega che i valori aumenteranno anche in quota, sulle Alpi, e che a duemila metri potranno raggiungersi anche i 15-16°C.

La tendenza successiva

Volgendo lo sguardo a cosa accadrà la prossima settimana, l'anticiclone potrebbe ancora rimanere ben saldo al Centro-Sud mentre sulle regioni settentrionali il flusso perturbato atlantico potrebbe inviare fronti instabili con qualche pioggia e temporale. Vista la distanza dagli eventi, sarà bene attendere i prossimi aggiornamenti.